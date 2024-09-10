У 20 років все починає відбуватися все швидше та інтенсивніше. Чоловіки шукають спосіб стати більш незалежними, рости професійно, пізнавати світ, поглиблювати стосунки. Шукають способи залишити свій слід у всьому, що роблять.
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Годинник – деталь, яка завжди потрібна у вашому образі
І, звісно, їхній стиль має відповідати цьому всьому. Ось чому хороший годинник стає мастхевною річчю. Адже він передає все про те, ким ви є і ким ви стаєте. Тому ви повинні бути дуже обережними з вибором. Щоб полегшити його, GQ пропонує свою версію найкращих моделей у світі годинникової справи.
- Victorinox Dive Pro. Він може стати ідеальним подарунком на випускний, адже символізує перехід до нових глибин у житті. Завдяки міцності та точності, цей годинник – більше, ніж аксесуар. Це надійний супутник у будь-яких випробуваннях і добре нагадування, що ви готові до будь-яких пригод.
- Swatch Sistem Tux. Це годинник на все життя, він допоможе вам виділитися в новому світі, в якому ви зараз розвиваєтеся. Регульований браслет з нержавіючої сталі та позолочені ланки посередині з PVD-покриттям. Міцна конструкція, але зовсім не важка. З ним ви відчуватимете себе на висоті, де б ви не були.
Найкращі моделі у світі годинникової справи / Фото виробників
- STF Kronos Iron. Він стане вашим супутником у семиденних пригодах. Оснащений витонченим ремінцем з нержавіючої сталі, який бездоганно поєднується з позачасовим стилем. 2,1-дюймовий AMOLED-дисплей, сертифікований за стандартом IP67, водонепроникний на глибині до 1 метра впродовж 30 хвилин.
- Versace Icon Active. Завдяки яскравому дизайну та безпомилковій точності, цей годинник додає нотку розкоші до вашого повсякдення. Культова модель стане вашим стильним талісманом, а її міцність і комфорт супроводжуватимуть вас у будь-яких випробуваннях. Один з найкрутіших чоловічих годинників для тих, кому за 20.
- Ferragamo Sport. Натхненні дизайном вінтажних кросівок, ці годинники втілюють активний і яскравий дух сучасності та призначені для нових поколінь, які люблять спортивну розкіш. Циферблат із контрастними деталями й ексклюзивний ремінець разом нагадують конструкцію взуття та надають моделі графічного 3D-дотику.