Ось 5 звичок, які варто додати до свого розпорядку дня, якщо ви хочете жити довше і краще

Жити довше – бажання, яке поділяє більшість людей. Але крім цього ми ж хочемо, щоб це відбувалося в найкращих можливих умовах самопочуття.

Тому багато людей постійно намагаються покращити свій спосіб життя. Але які саме звички задля цього варто впроваджувати в нашу щоденну рутину? Портал GQ має відповідь.

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Ці 5 звичок допоможуть вам жити довше

Харчуйтеся здоровою їжею. Перш за все, ми повинні визначити пріоритетність нашого харчування, оскільки воно має найбільший вплив на наше здоров'я – як просто вже, так і на перспективу. Ми вже знаємо, що середземноморська дієта є однією з найздоровіших у світі. Ми також повинні уникати ультраоброблених продуктів, а зосередитися на бобових, горіхах, цільнозернових крупах та, звичайно ж, свіжих фруктах і овочах.

Перш за все, ми повинні визначити пріоритетність нашого харчування, оскільки воно має найбільший вплив на наше здоров'я – як просто вже, так і на перспективу. Ми вже знаємо, що середземноморська дієта є однією з найздоровіших у світі. Ми також повинні уникати ультраоброблених продуктів, а зосередитися на бобових, горіхах, цільнозернових крупах та, звичайно ж, свіжих фруктах і овочах. Робіть фізичні вправи щодня. Це не обов'язково про інтенсивні заняття в спортзалі. Ви можете просто вийти на прогулянку. Важливо займатися силовими тренуваннями принаймні двічі на тиждень і поєднувати їх з різними видами аеробних вправ, залежно від ваших смаків, потреб і фізичної підготовки. Зовсім не обов'язково робити 10 000 кроків на день, але важливо відмовитися від сидячого способу життя і ходити якомога більше.

Це не обов'язково про інтенсивні заняття в спортзалі. Ви можете просто вийти на прогулянку. Важливо займатися силовими тренуваннями принаймні двічі на тиждень і поєднувати їх з різними видами аеробних вправ, залежно від ваших смаків, потреб і фізичної підготовки. Зовсім не обов'язково робити 10 000 кроків на день, але важливо відмовитися від сидячого способу життя і ходити якомога більше. Майте чіткі переконання. Опитування довгожителів, що досягли 100 років, показало, що майже всі вони у щось вірять і залучені до спільнот. Люди, які у щось вірять, живуть на роки довше, ніж ті, хто не вірить. Цей феномен не обов'язково пов'язаний з релігією. Просто в багатьох випадках люди, яким віра надає сенс життю, почувають себе щасливішими. Духовні практики, як-от медитація, дозволяють нам лагодити зв'язок зі світом і з самими собою.

Які саме звички варто впроваджувати в нашу рутину заради кращого життя? / Фото freepik

Піклуйтеся про свої стосунки. Немає нічого гіршого для нашого психічного стану, ніж токсичні стосунки. Оточення людей, які добре ставляться до нас і люблять нас, є одним з найбільших секретів щастя, адже ці люди дають нам підтримку й опору у важкі часи. Тому ми повинні плекати стосунки, які роблять нас щасливими.

Немає нічого гіршого для нашого психічного стану, ніж токсичні стосунки. Оточення людей, які добре ставляться до нас і люблять нас, є одним з найбільших секретів щастя, адже ці люди дають нам підтримку й опору у важкі часи. Тому ми повинні плекати стосунки, які роблять нас щасливими. Шукайте мету. Ікігай – японське поняття, що символізує причину життя або буття – є одним із ключів до кращого і довшого життя. Йдеться про те, щоб знайти мету в житті та присвятити себе їй. Люди, які її мають, можуть жити на роки довше, ніж ті, хто її не має. Коли ми знаходимо мету, то переймаємо стан постійного навчання, який тримає нас зайнятими. Ми стаємо вічними учнями, тримаючи свій розум і тіло напоготові.

Зрештою, звісно, ніхто і ніщо не дасть нам 100% гарантії, що ми проживемо довше. Але ці 5 звичок гарантують, що ми зробимо все, що в наших силах, щоб це сталося.

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