Вот 5 привычек, которые стоит добавить в свой распорядок дня, если вы хотите жить дольше и лучше

Жить дольше – желание, которое разделяет большинство людей. Но кроме этого мы же хотим, чтобы это происходило в наилучших возможных условиях самочувствия.

Поэтому многие люди постоянно пытаются улучшить свой образ жизни. Но какие именно привычки для этого стоит внедрять в нашу ежедневную рутину? Портал GQ имеет ответ.

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Эти 5 привычек помогут вам жить дольше

Питайтесь здоровой пищей. Прежде всего, мы должны определить приоритетность нашего питания, поскольку оно имеет наибольшее влияние на наше здоровье – как просто сейчас, так и на перспективу. Мы уже знаем, что средиземноморская диета является одной из самых здоровых в мире. Мы также должны избегать ультраобработанных продуктов, а сосредоточиться на бобовых, орехах, цельнозерновых крупах и, конечно же, свежих фруктах и овощах.

Прежде всего, мы должны определить приоритетность нашего питания, поскольку оно имеет наибольшее влияние на наше здоровье – как просто сейчас, так и на перспективу. Мы уже знаем, что средиземноморская диета является одной из самых здоровых в мире. Мы также должны избегать ультраобработанных продуктов, а сосредоточиться на бобовых, орехах, цельнозерновых крупах и, конечно же, свежих фруктах и овощах. Делайте физические упражнения ежедневно. Это не обязательно об интенсивных занятиях в спортзале. Вы можете просто выйти на прогулку. Важно заниматься силовыми тренировками по крайней мере дважды в неделю и сочетать их с различными видами аэробных упражнений, в зависимости от ваших вкусов, потребностей и физической подготовки. Совсем не обязательно делать 10 000 шагов в день, но важно отказаться от сидячего образа жизни и ходить как можно больше.

Это не обязательно об интенсивных занятиях в спортзале. Вы можете просто выйти на прогулку. Важно заниматься силовыми тренировками по крайней мере дважды в неделю и сочетать их с различными видами аэробных упражнений, в зависимости от ваших вкусов, потребностей и физической подготовки. Совсем не обязательно делать 10 000 шагов в день, но важно отказаться от сидячего образа жизни и ходить как можно больше. Имейте четкие убеждения. Опрос долгожителей, достигших 100 лет, показал, что почти все они во что-то верят и вовлечены в сообщества. Люди, которые во что-то верят, живут на годы дольше, чем те, кто не верит. Этот феномен не обязательно связан с религией. Просто во многих случаях люди, которым вера придает смысл жизни, чувствуют себя счастливее. Духовные практики, например медитация, позволяют нам строить связь с миром и с самими собой.

Какие именно привычки стоит внедрять в нашу рутину ради лучшей жизни? / Фото freepik

Заботьтесь о своих отношениях. Нет ничего хуже для нашего психического состояния, чем токсичные отношения. Окружение людей, которые хорошо относятся к нам и любят нас, является одним из самых больших секретов счастья, ведь эти люди дают нам поддержку и опору в трудные времена. Поэтому мы должны лелеять отношения, которые делают нас счастливыми.

Нет ничего хуже для нашего психического состояния, чем токсичные отношения. Окружение людей, которые хорошо относятся к нам и любят нас, является одним из самых больших секретов счастья, ведь эти люди дают нам поддержку и опору в трудные времена. Поэтому мы должны лелеять отношения, которые делают нас счастливыми. Ищите цель. Икигай – японское понятие, символизирующее причину жизни или бытия – является одним из ключей к лучшей и долгой жизни. Речь идет о том, чтобы найти цель в жизни и посвятить себя ей. Люди, которые ее имеют, могут жить на годы дольше, чем те, кто ее не имеет. Когда мы находим цель, то перенимаем состояние постоянного обучения, который держит нас занятыми. Мы становимся вечными учениками, держа свой ум и тело наготове.

В конце концов, конечно, никто и ничто не даст нам 100% гарантии, что мы проживем дольше. Но эти 5 привычек гарантируют, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это произошло.

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