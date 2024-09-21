Прохолода дихає у спину: тож ось вам 5 оригінальних способів зав'язати шарф

Шарфи – чудовий спосіб зігрітися, коли зимові вітри починають кусаються. А зима уже ось-ось прийде, не за горами.

Але багато чоловіків досі не знають, як зав'язати шарф – по-чоловічому впевнено. Є безліч варіантів, у The Art of Manliness показали лише 5 – але найкращих.

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Як зав'язати шарф: 5 способів

Перші 3 способи призначені для шарфів середньої довжини. Вони добре підійдуть для прохолодних температур близько 0.

Останні 2 способи призначені для довших шарфів. Вони краще підходять для днів, коли стовпчик термометра опускається нижче 0.

Але усі ці способи підійдуть будь-якому вашому стилю, і ви будете наймоднішим хлопцем у місті.



5 способів зав'язування шарфа / Ілюстрація The Art of Manliness