Прохлада дышит в спину: вот вам 5 оригинальных способов завязать шарф

21 сентября 2024, 20:39
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Автор: Эдуард Хомченко

Источник:

The Art of Manliness

Шарфы – замечательный способ согреться, когда зимние ветры начинают кусаться. А зима уже вот-вот придет, не за горами.

Но многие мужчины до сих пор не знают, как завязать шарф – по-мужски уверенно. Есть множество вариантов, у The Art of Manliness показали только 5 – но лучших.

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Как завязать шарф: 5 способов

Первые 3 способа предназначены для шарфов средней длины. Они хорошо подойдут для прохладных температур около 0.

Последние 2 способа предназначены для более длинных шарфов. Они лучше подходят для дней, когда столбик термометра опускается ниже 0.

Но все эти способы подойдут любому вашему стилю, и вы будете самым модным парнем в городе.


5 способов завязывания шарфа / Иллюстрация The Art of Manliness

  • Драпировка. Просто заверните шарф вокруг шеи, с одинаковой длиной с обеих сторон.
  • Один раз вокруг. Оберните шарф вокруг шеи так, чтобы правая сторона была короче. Левую сторону поднимите вверх, перекиньте через плечо и снова оберните вокруг шеи спереди.
  • Через руку. Оберните шарф вокруг шеи так, чтобы правая сторона была короче, а левая – перекрещена над ней. Подобно галстуку, выведите левую сторону вверх через петлю на шее и выведите обратно наружу.
  • Обратная драпировка. Накинув шарф на шею (одинаковой длины с обеих сторон), возьмите правую часть и перекиньте ее через левое плечо, а затем левую часть – и перекиньте через правое плечо.
  • Парижский узел. Сложите шарф пополам и заверните вокруг шеи. Свободный конец пропустите через петлю и затяните.