Прохлада дышит в спину: вот вам 5 оригинальных способов завязать шарф

Шарфы – замечательный способ согреться, когда зимние ветры начинают кусаться. А зима уже вот-вот придет, не за горами.

Но многие мужчины до сих пор не знают, как завязать шарф – по-мужски уверенно. Есть множество вариантов, у The Art of Manliness показали только 5 – но лучших.

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Как завязать шарф: 5 способов

Первые 3 способа предназначены для шарфов средней длины. Они хорошо подойдут для прохладных температур около 0.

Последние 2 способа предназначены для более длинных шарфов. Они лучше подходят для дней, когда столбик термометра опускается ниже 0.

Но все эти способы подойдут любому вашему стилю, и вы будете самым модным парнем в городе.



5 способов завязывания шарфа / Иллюстрация The Art of Manliness