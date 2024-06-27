6 правил, які допоможуть вам гарантувати собі друге побачення
27 червня 2024, 12:42Читать новость на русском
Джерело:Daily Mail
Уявіть, ви на першому побаченні з людиною, яку вважаєте чарівною. Що ж можете зробити, щоб збільшити свої шанси на друге побачення? Це тонке мистецтво, каже тренер з організації побачень Джейкоб Лукас.
Його дотепні поради, до слова, принесли йому майже мільйон прихильників у соціальних мережах. Якщо ви хочете зустрітися знову, є певні соціальні правила, які не підлягають обговоренню і про які вам варто знати. Лукас називає 6 таких правил.
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6 правил, покликаних зробити перше побачення першим з багатьох
- Мінімум. Це не про те, щоб з'явитися на побаченні в одязі від Gucci. Чоловіки радше роблять помилку, коли приходять у брудних кросівках і вчорашній футболці. Насправді потрібен мінімум: почистити нігті, причесатися, забезпечити свіжий подих, прийняти душ і скористатися парфумами або одеколоном, але обережно, не в промислових масштабах.
- Ввічливість. Це про самоповагу і повагу до партнерів. Будь-хто може розвинути хороші навички спілкування, і якщо ви прагнете до другого побачення, це повинно бути пріоритетом. Тому цікавтеся життям іншої людини: ставте щирі запитання, слухайте відповіді й правильно реагуйте.
- Комунікабельність. Найпоширеніша скарга клієнтів, каже Лукас, що їхні партнери очікують, що вони будуть вести розмову. З людиною, яка дала обітницю мовчання, нудно спілкуватися, і, що ще гірше, вона змушує вас відчувати себе нудним. Отже, потрібен баланс між крайнощами – не говорити про себе без упину і не давати короткі відповіді на питання співрозмовника.
- Хімія. Не варто бути надто фамільярним, але слід також уникати випадкового потрапляння до френдзони. Ви зустрічаєтесь не для того, щоб завести більше друзів! Пофліртуйте трохи, дайте зрозуміти, що ви вважаєте людину привабливою. Дозвольте дрібці сексуальної хімії виплеснутися назовні. Будьте стильним, але не непристойним.
- Поза. Ваша поза говорить про вас так само багато, як і ваші слова. Якщо ви хочете піти на друге побачення, ваша мова тіла в ідеалі має бути розслабленою і відкритою. Якщо ви нервуєте або вам не вистачає впевненості, ви, швидше за все, будете горбитися або схрещувати руки – це фізична форма самозахисту. Але це виглядає недружньо і це змушує співрозмовника почуватися некомфортно. Тримайте плечі широко і покажіть, що ви відкриті до другого побачення. Видихніть, відкиньтеся назад, не треба бути фальшивим, треба лише усвідомлювати тривожні звички, такі як совання ногою або соломинкою для напою, та зупиняти їх. Не грайте в ігри. Будьте справжнім.
- Першість. Тренер вважає, що чоловік після першого побачення повинен написати першим. Це може бути щось на кшталт: "Дякую, я чудово провів час. І просто перевіряю, чи добре ти дісталася додому?" Це показує, що ви добре виховані. Багато жінок розчаровуються, якщо хлопець не пише, наче йому бракує елементарного етикету. І ще один нюанс: чоловік може заплатити на першому побаченні, але має розуміти, що це нікого й ні до чого не зобов'язує.