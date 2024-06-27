6 правил, которые помогут вам гарантировать себе второе свидание

Представьте, вы на первом свидании с человеком, которого считаете очаровательным. Что же можете сделать, чтобы увеличить свои шансы на второе свидание? Это тонкое искусство, говорит тренер по организации свиданий Джейкоб Лукас.

Его остроумные советы, к слову, принесли ему почти миллион поклонников в социальных сетях. Если вы хотите встретиться снова, есть определенные социальные правила, которые не подлежат обсуждению и о которых вам стоит знать. Лукас называет 6 таких правил.

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6 правил, призванных сделать первое свидание первым из многих

Минимум. Это не о том, чтобы появиться на свидании в одежде от Gucci. Мужчины скорее делают ошибку, когда приходят в грязных кроссовках и вчерашней футболке. На самом деле нужен минимум: почистить ногти, причесаться, обеспечить свежее дыхание, принять душ и воспользоваться духами или одеколоном, но осторожно, не в промышленных масштабах.

Это не о том, чтобы появиться на свидании в одежде от Gucci. Мужчины скорее делают ошибку, когда приходят в грязных кроссовках и вчерашней футболке. На самом деле нужен минимум: почистить ногти, причесаться, обеспечить свежее дыхание, принять душ и воспользоваться духами или одеколоном, но осторожно, не в промышленных масштабах. Вежливость. Это про самоуважение и уважение к партнерам. Любой может развить хорошие навыки общения, и если вы стремитесь ко второму свиданию, это должно быть приоритетом. Поэтому интересуйтесь жизнью другого человека: задавайте искренние вопросы, слушайте ответы и правильно реагируйте.

Это про самоуважение и уважение к партнерам. Любой может развить хорошие навыки общения, и если вы стремитесь ко второму свиданию, это должно быть приоритетом. Поэтому интересуйтесь жизнью другого человека: задавайте искренние вопросы, слушайте ответы и правильно реагируйте. Коммуникабельность. Самая распространенная жалоба клиентов, говорит Лукас, что их партнеры ожидают, что они будут вести разговор. С человеком, который дал обет молчания, скучно общаться, и, что еще хуже, он заставляет вас чувствовать себя скучным. Так что, нужен баланс между крайностями – не говорить о себе без умолку и не давать короткие ответы на вопросы собеседника.

Относительно свиданий есть определенные правила, которые не подлежат обсуждению и о которых стоит знать / Фото freepik