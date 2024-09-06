Щоб добре розпочати день: 6 речей, яких слід категорично уникати робити, коли ви прокидаєтеся

Початок нового року, нехай поки тільки навчального, – гарний час, щоб переосмислити те, як ми прокидаємося. І змінити свою ранкову рутину.

Бо правда в тім, що занадто часто ми потрапляємо в пастки, які саботують наш день. Причім ще до того, як він по-справжньому розпочався.

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Ось 6 найпоширеніших помилок, яких припускаються, ледь уставши з ліжка

Будильник: ілюзія ніжного пробудження. Вимкнути будильника – це, мабуть, ворог номер один для успішного ранку. Хоча ідея вирвати кілька додаткових хвилин сну може здатися привабливою, насправді вона є контрпродуктивною. Повертаючись до сну після першого дзвінка, ви ризикуєте знову зануритися в цикл сну, який не зможете завершити. Результат: грубе пробудження через кілька хвилин, яке залишає вас ще більш втомленим. Тому вставайте, як тільки пролунав перший дзвоник – ваше тіло буде вам вдячне.

Вимкнути будильника – це, мабуть, ворог номер один для успішного ранку. Хоча ідея вирвати кілька додаткових хвилин сну може здатися привабливою, насправді вона є контрпродуктивною. Повертаючись до сну після першого дзвінка, ви ризикуєте знову зануритися в цикл сну, який не зможете завершити. Результат: грубе пробудження через кілька хвилин, яке залишає вас ще більш втомленим. Тому вставайте, як тільки пролунав перший дзвоник – ваше тіло буде вам вдячне. Перевірка телефону: приплив дофаміну. Перше, що багато хто з нас робить, прокинувшись, – хапаються за телефон, щоб перевірити соціальні мережі або електронну пошту. Цей рефлекс є фатальною помилкою. Одразу занурюючись у потік зовнішньої інформації, ви знижуєте рівень дофаміну – гормону задоволення та мотивації. Ба більше, якщо ви починаєте день з думок про інших, а не про себе, це може легко погіршити ваш настрій. Присвятіть час собі, перш ніж піддавати себе метушні світу.

Перше, що багато хто з нас робить, прокинувшись, – хапаються за телефон, щоб перевірити соціальні мережі або електронну пошту. Цей рефлекс є фатальною помилкою. Одразу занурюючись у потік зовнішньої інформації, ви знижуєте рівень дофаміну – гормону задоволення та мотивації. Ба більше, якщо ви починаєте день з думок про інших, а не про себе, це може легко погіршити ваш настрій. Присвятіть час собі, перш ніж піддавати себе метушні світу. Солодкий сніданок: ілюзія миттєвої енергії. Сніданок – найважливіший прийом їжі, але не всі сніданки однаково корисні. Продукти, багаті на швидкі цукри, такі як випічка або пластівці, можуть здатися спокусливими для швидкої зарядки, але згодом вони спричиняють різке падіння рівня цукру в крові, що призводить до втоми та зниження мотивації. Ці коливання також впливають на вироблення дофаміну і серотоніну, необхідних для регулювання настрою. Їжте збалансований сніданок, багатий на білок і клітковину, для енергійного та стабільного початку дня.

Переосмисліть те, як ви прокидаєтеся, і змініть свою ранкову рутину / Фото gpointstudio@freepik

Негатив: отрута обмежувальних думок. Те, як ви розмовляєте з собою вранці, має безпосередній вплив на ваш день. Негативні розмови з собою, скарги або нарікання на те, що чекає попереду, – це наче набрати зайву вагу ще до того, як починати працювати. Ці обмежувальні думки зменшують вашу енергію та мотивацію, заважаючи вам з ентузіазмом братися до виконання завдань. Навчіться виявляти такі думки та замінювати їх позитивними. Починати день з духом переможця – це вже половина справи.

Те, як ви розмовляєте з собою вранці, має безпосередній вплив на ваш день. Негативні розмови з собою, скарги або нарікання на те, що чекає попереду, – це наче набрати зайву вагу ще до того, як починати працювати. Ці обмежувальні думки зменшують вашу енергію та мотивацію, заважаючи вам з ентузіазмом братися до виконання завдань. Навчіться виявляти такі думки та замінювати їх позитивними. Починати день з духом переможця – це вже половина справи. Кава та енергетичні напої: хибний заряд. Багато хто з нас не відчуває себе по-справжньому бадьорим без хорошої дози кофеїну. Однак пити каву або енергетичний напій одразу після пробудження не є ідеальним варіантом. Ваш організм природньо виробляє кортизол, гормон стресу, щоб допомогти вам прокинутися. Додавання кофеїну зранку порушує цей природний процес і може призвести до звикання бути завжди напоготові. Замість цього зачекайте годину після пробудження, а тоді вже пийте каву. Це дозволить вам оптимізувати її дію.

Багато хто з нас не відчуває себе по-справжньому бадьорим без хорошої дози кофеїну. Однак пити каву або енергетичний напій одразу після пробудження не є ідеальним варіантом. Ваш організм природньо виробляє кортизол, гормон стресу, щоб допомогти вам прокинутися. Додавання кофеїну зранку порушує цей природний процес і може призвести до звикання бути завжди напоготові. Замість цього зачекайте годину після пробудження, а тоді вже пийте каву. Це дозволить вам оптимізувати її дію. Курити, щойно прокинувшись. Для курців спокуса запалити сигарету, прокинувшись, дуже велика. Проте ця невинна дія є небезпечною. Згідно з двома дослідженнями, опублікованими в журналі Cancer, куріння одразу після пробудження збільшує ризик розвитку раку легенів на 79% – порівняно з тими, хто чекає принаймні годину. Тож якщо повністю відмовитися від цигарок все ще занадто складно для вас, принаймні відкладіть першу.

Як почати ранок для гарного самопочуття та продуктивності? Почніть з потягування, щоб стимулювати кровообіг і м'яко розбудити тіло. Заправте ліжко – це не просто звичка до чистоти, це перше досягнення, яке підвищує мотивацію. Вийдіть на природне світло, провітріть спальню, складіть реалістичний список справ – все це прості жести, які допоможуть вам почати день з чогось правильного. Нарешті, фізична активність – навіть нетривала, вона дасть вам заряд бадьорості на весь день.