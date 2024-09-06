Чтобы хорошо начать день: 6 вещей, которых следует категорически избегать делать, когда вы просыпаетесь

Начало нового года, пусть пока только учебного, – хорошее время, чтобы переосмыслить то, как мы просыпаемся. И изменить свою утреннюю рутину.

Потому что правда в том, что слишком часто мы попадаем в ловушки, которые саботируют наш день. Причем еще до того, как он по-настоящему начался.

Смотрите также 5 ежедневных простых привычек, которые сделают ваш ум максимально острым

Вот 6 самых распространенных ошибок, которые допускают, едва встав с постели

Будильник: иллюзия нежного пробуждения. Выключить будильник – это, пожалуй, враг номер один для успешного утра. Хотя идея вырвать несколько дополнительных минут сна может показаться привлекательной, на самом деле она является контрпродуктивной. Возвращаясь ко сну после первого звонка, вы рискуете снова погрузиться в цикл сна, который не сможете завершить. Результат: грубое пробуждение через несколько минут, которое оставляет вас еще более уставшим. Поэтому вставайте, как только прозвучал первый звонок – ваше тело будет вам благодарно.

Выключить будильник – это, пожалуй, враг номер один для успешного утра. Хотя идея вырвать несколько дополнительных минут сна может показаться привлекательной, на самом деле она является контрпродуктивной. Возвращаясь ко сну после первого звонка, вы рискуете снова погрузиться в цикл сна, который не сможете завершить. Результат: грубое пробуждение через несколько минут, которое оставляет вас еще более уставшим. Поэтому вставайте, как только прозвучал первый звонок – ваше тело будет вам благодарно. Проверка телефона: приток дофамина. Первое, что многие из нас делают, проснувшись, – хватаются за телефон, чтобы проверить социальные сети или электронную почту. Этот рефлекс является роковой ошибкой. Сразу погружаясь в поток внешней информации, вы снижаете уровень дофамина – гормона удовольствия и мотивации. Более того, если вы начинаете день с мыслей о других, а не о себе, это может легко ухудшить ваше настроение. Посвятите время себе, прежде чем подвергать себя суете мира.

Первое, что многие из нас делают, проснувшись, – хватаются за телефон, чтобы проверить социальные сети или электронную почту. Этот рефлекс является роковой ошибкой. Сразу погружаясь в поток внешней информации, вы снижаете уровень дофамина – гормона удовольствия и мотивации. Более того, если вы начинаете день с мыслей о других, а не о себе, это может легко ухудшить ваше настроение. Посвятите время себе, прежде чем подвергать себя суете мира. Сладкий завтрак: иллюзия мгновенной энергии. Завтрак – самый важный прием пищи, но не все завтраки одинаково полезны. Продукты, богатые быстрыми сахарами, такие как выпечка или хлопья, могут показаться соблазнительными для быстрой зарядки, но впоследствии они вызывают резкое падение уровня сахара в крови, что приводит к усталости и снижению мотивации. Эти колебания также влияют на выработку дофамина и серотонина, необходимых для регулирования настроения. Ешьте сбалансированный завтрак, богатый белком и клетчаткой, для энергичного и стабильного начала дня.

Переосмыслите то, как вы просыпаетесь, и измените свою утреннюю рутину / Фото gpointstudio@freepik

Негатив: яд ограничительных мыслей. То, как вы разговариваете с собой утром, имеет непосредственное влияние на ваш день. Негативные разговоры с собой, жалобы или сетования на то, что ждет впереди, – это как набрать лишний вес еще до того, как начинать работать. Эти ограничительные мысли уменьшают вашу энергию и мотивацию, мешая вам с энтузиазмом браться за выполнение задач. Научитесь выявлять такие мысли и заменять их положительными. Начинать день с духом победителя – это уже половина дела.

То, как вы разговариваете с собой утром, имеет непосредственное влияние на ваш день. Негативные разговоры с собой, жалобы или сетования на то, что ждет впереди, – это как набрать лишний вес еще до того, как начинать работать. Эти ограничительные мысли уменьшают вашу энергию и мотивацию, мешая вам с энтузиазмом браться за выполнение задач. Научитесь выявлять такие мысли и заменять их положительными. Начинать день с духом победителя – это уже половина дела. Кофе и энергетические напитки: ложный заряд. Многие из нас не чувствуют себя по-настоящему бодрыми без хорошей дозы кофеина. Однако пить кофе или энергетический напиток сразу после пробуждения не является идеальным вариантом. Ваш организм естественно вырабатывает кортизол, гормон стресса, чтобы помочь вам проснуться. Добавление кофеина утром нарушает этот естественный процесс и может привести к привыканию быть всегда начеку. Вместо этого подождите час после пробуждения, а тогда уже пейте кофе. Это позволит вам оптимизировать его действие.

Многие из нас не чувствуют себя по-настоящему бодрыми без хорошей дозы кофеина. Однако пить кофе или энергетический напиток сразу после пробуждения не является идеальным вариантом. Ваш организм естественно вырабатывает кортизол, гормон стресса, чтобы помочь вам проснуться. Добавление кофеина утром нарушает этот естественный процесс и может привести к привыканию быть всегда начеку. Вместо этого подождите час после пробуждения, а тогда уже пейте кофе. Это позволит вам оптимизировать его действие. Курить, только проснувшись. Для курильщиков соблазн зажечь сигарету, проснувшись, очень большой. Однако это безобидное действие является опасным. Согласно двум исследованиям, опубликованным в журнале Cancer, курение сразу после пробуждения увеличивает риск развития рака легких на 79% – по сравнению с теми, кто ждет по крайней мере час. Поэтому если полностью отказаться от сигарет все еще слишком сложно для вас, по крайней мере отложите первую.

Как начать утро для хорошего самочувствия и производительности? Начните с потягивания, чтобы стимулировать кровообращение и мягко разбудить тело. Заправьте кровать – это не просто привычка к чистоте, это первое достижение, которое повышает мотивацию. Выйдите на естественный свет, проветрите спальню, составьте реалистичный список дел – все это простые жесты, которые помогут вам начать день с чего-то правильного. Наконец, физическая активность – даже непродолжительная, она даст вам заряд бодрости на весь день.