"Саме тоді телефон перестав дзвонити": 7 акторських кар'єр, зруйнованих однією роллю
20 червня 2024, 22:54Читать новость на русском
Джерело:Independent
Більшість кінозірок можуть пережити один чи два провали. Але є ролі, які повністю перевертають кар'єру актора, залишаючи його без роботи або назавжди змінюючи в очах публіки.
Часто це несправедливо, але це реальність – часто кінозірка впирається в стіну. І щоразу, коли актор зникає з радарів, винен у цьому, як правило, конкретний фільм.
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Ось 7 фільмів, які зруйнували кар'єру своїх героїв
- Девід Карузо, "Нефрит". Карузо відомий тим, що одягав і знімав сонцезахисні окуляри в серіалі "Місце злочину: Майамі". Колись він був справжньою кінозіркою, але дві його зіркові картини 1995 року – поліцейський бойовик "Поцілунок смерті" та еротичний трилер "Нефрит" – зазнали краху. За останній актору заплатили 2 мільйони доларів, тож це була дорогий крах.
- Руперт Еверетт, "Найкращий друг". Певний час Еверетт був немов аномалією – актором-геєм, в якого Голлівуд дуже хотів інвестувати. Але потім він знявся у фільмі 2000 року "Найкращий друг" (The Next Best Thing), катастрофічному ромкомі про гея та його найкращу подругу (яку зіграла Мадонна), які мають спільну дитину, і все пішло шкереберть. Фільм став критичною та комерційною катастрофою, одним махом зруйнувавши як акторську кар'єру Мадонни, так і гучну голлівудську кар'єру Еверетта.
- Метью Модайн, "Острів горлорізів". Цей піратський фільм 1995 року допоміг згорнути кар'єру Джини Девіс як виконавиці головної ролі й ненадовго підірвав кар'єру режисера Ренні Гарліна. Але найгірше дісталося зірці фільму Метью Модайну. Потім він працював у хороших фільмах, як-от "Темний лицар: Відродження легенди" та "Оппенгеймер", але більше не знімався у великому кіно в провідних ролях.
- Джадж Рейнгольд, "Усе навпаки". Здавалося, що Рейнгольд, один із героїв 80-х, стане одним із найвідоміших комедійних акторів Голлівуду, особливо після головних ролей другого плану в хітах "Поліцейський з Беверлі-Гіллз" та "Безжальні люди". Але його зоряна кар'єра зазнала краху, а фільм "Усе навпаки" 1988 року, в якому його герой помінявся тілами зі своїм 11-річним сином, став критичним і комерційним крахом. "Саме тоді телефон перестав дзвонити", – згадував згодом актор.
- Джон Гілберт, "Його славна ніч". Плітки завжди оточували перший "говіркий" фільм із суперзіркою німого кіно Джоном Гілбертом у головній ролі. Джон здобув славу вродливого романтичного героя. От і у цьому фільмі 1929 року Гілберт зіграв військового офіцера, який закохується у принцесу. І все б нічого, але глядачів стурбував "скрипучий голос" актора, якого раніше не чули – в епоху німого кіно. Кар'єра Гілберта пішла на спад, він помер у 38 років після боротьби з алкоголізмом.
- Максвелл Колфілд, "Бріолін 2". Тут особливий випадок, виконавцю головної ролі не пощастило, хоча сам фільм 1982 року став касовою бомбою. "Я не працював практично 2 роки, я був холодним, як камінь, мертвим у Голлівуді", – згадував він у 2022.
- Брендон Рут, "Супермен повертається". Рута обрали з-поміж тисяч прослуховувань на роль Людини зі сталі, але йому так і не вдалося побудувати кар'єру в кіно. Окрім невеликих ролей у "Скотт Пілігрим проти світу" та "Зак і Мірі знімають порно", він здебільшого знімався на телебаченні. Його роль Супермена мала б стати зірковою, фільм мав хороші відгуки, зібрав майже 400 мільйонів доларів у світовому прокаті, але цього виявилося недостатньо.