Часто це несправедливо, але це реальність – часто кінозірка впирається в стіну. І щоразу, коли актор зникає з радарів, винен у цьому, як правило, конкретний фільм.

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Ось 7 фільмів, які зруйнували кар'єру своїх героїв

Девід Карузо, "Нефрит". Карузо відомий тим, що одягав і знімав сонцезахисні окуляри в серіалі "Місце злочину: Майамі". Колись він був справжньою кінозіркою, але дві його зіркові картини 1995 року – поліцейський бойовик "Поцілунок смерті" та еротичний трилер "Нефрит" – зазнали краху. За останній актору заплатили 2 мільйони доларів, тож це була дорогий крах.

Карузо відомий тим, що одягав і знімав сонцезахисні окуляри в серіалі "Місце злочину: Майамі". Колись він був справжньою кінозіркою, але дві його зіркові картини 1995 року – поліцейський бойовик "Поцілунок смерті" та еротичний трилер "Нефрит" – зазнали краху. За останній актору заплатили 2 мільйони доларів, тож це була дорогий крах. Руперт Еверетт, "Найкращий друг". Певний час Еверетт був немов аномалією – актором-геєм, в якого Голлівуд дуже хотів інвестувати. Але потім він знявся у фільмі 2000 року "Найкращий друг" (The Next Best Thing), катастрофічному ромкомі про гея та його найкращу подругу (яку зіграла Мадонна), які мають спільну дитину, і все пішло шкереберть. Фільм став критичною та комерційною катастрофою, одним махом зруйнувавши як акторську кар'єру Мадонни, так і гучну голлівудську кар'єру Еверетта.

Джина Девіс і Метью Модайн у фільмі "Острів горлорізів" / Фото Sky

Метью Модайн, "Острів горлорізів". Цей піратський фільм 1995 року допоміг згорнути кар'єру Джини Девіс як виконавиці головної ролі й ненадовго підірвав кар'єру режисера Ренні Гарліна. Але найгірше дісталося зірці фільму Метью Модайну. Потім він працював у хороших фільмах, як-от "Темний лицар: Відродження легенди" та "Оппенгеймер", але більше не знімався у великому кіно в провідних ролях.

Цей піратський фільм 1995 року допоміг згорнути кар'єру Джини Девіс як виконавиці головної ролі й ненадовго підірвав кар'єру режисера Ренні Гарліна. Але найгірше дісталося зірці фільму Метью Модайну. Потім він працював у хороших фільмах, як-от "Темний лицар: Відродження легенди" та "Оппенгеймер", але більше не знімався у великому кіно в провідних ролях. Джадж Рейнгольд, "Усе навпаки". Здавалося, що Рейнгольд, один із героїв 80-х, стане одним із найвідоміших комедійних акторів Голлівуду, особливо після головних ролей другого плану в хітах "Поліцейський з Беверлі-Гіллз" та "Безжальні люди". Але його зоряна кар'єра зазнала краху, а фільм "Усе навпаки" 1988 року, в якому його герой помінявся тілами зі своїм 11-річним сином, став критичним і комерційним крахом. "Саме тоді телефон перестав дзвонити", – згадував згодом актор.

Кетрін Дейл Оуен і Джон Гілберт у фільмі "Його славна ніч" / Фото Shutterstock