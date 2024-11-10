Романтична вечеря у ресторані: 7 помилок, які зіпсують ваше побачення

Вишукана вечеря у ресторані високої кухні – це чудова можливість справити незабутнє враження на свою пару. Однак навіть найсмачніші страви можуть не врятувати від катастрофи.

А все через кілька простих, але помітних помилок, які вибиваються за рамки загальноприйнятого етикету. Основний код неправильної поведінки в ресторані високої кухні на побаченні передає 24 Канал із посиланням на Chowhound.

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Чого не можна і не треба робити під час вечері у вишуканому ресторані

Не слід жувати з відкритим ротом. Це може здатися очевидним, але насправді дуже легко захопитися їжею і розмовою та втратити контроль над тим, що ви робите. Але нехтування елементарним етикетом просто псуватиме вашу репутацію в очах людини, з якою у вас побачення. Ні, вам не обов'язково проводити трапезу в сором'язливому стані. Треба просто читати кімнату і переконуватися, що ваші дії відповідні до обстановки під час трапези. Це і про занадто голосні розмови, використання мобільних телефонів за столом або ігнорування дрес-коду.

Це може здатися очевидним, але насправді дуже легко захопитися їжею і розмовою та втратити контроль над тим, що ви робите. Але нехтування елементарним етикетом просто псуватиме вашу репутацію в очах людини, з якою у вас побачення. Ні, вам не обов'язково проводити трапезу в сором'язливому стані. Треба просто читати кімнату і переконуватися, що ваші дії відповідні до обстановки під час трапези. Це і про занадто голосні розмови, використання мобільних телефонів за столом або ігнорування дрес-коду. Не слід відкушувати великі шматки . Правила вишуканої їжі здебільшого ґрунтуються просто на здоровому глузді, як і повсякденне харчування. Ніхто і ніде насправді не захоче бачити, як ви жуєте з відкритим ротом, а на побаченні – так тим більше. Тому не треба поспішати й поглинати їжу. І пам'ятайте, що у ресторані ви їсте особливу страву, яка заслуговує на те, щоб нею насолодитися. І тут важливим також є правильне використання посуду. Завжди використовуйте виделку і ніж разом. Використовуйте ніж, щоб м'яко нанизувати їжу на виделку. Не тримайте виделку так, ніби це молоток, а ніж – ніби це спис. Нарізайте собі невеликі шматочки та споживайте з насолодою.

. Правила вишуканої їжі здебільшого ґрунтуються просто на здоровому глузді, як і повсякденне харчування. Ніхто і ніде насправді не захоче бачити, як ви жуєте з відкритим ротом, а на побаченні – так тим більше. Тому не треба поспішати й поглинати їжу. І пам'ятайте, що у ресторані ви їсте особливу страву, яка заслуговує на те, щоб нею насолодитися. І тут важливим також є правильне використання посуду. Завжди використовуйте виделку і ніж разом. Використовуйте ніж, щоб м'яко нанизувати їжу на виделку. Не тримайте виделку так, ніби це молоток, а ніж – ніби це спис. Нарізайте собі невеликі шматочки та споживайте з насолодою. Не треба вважати, що кухня ресторану не зможе задовольнити ваші нестандартні запити. Якщо у вас непереносимість глютену або алергія на цитрусові, ви, звісно, будете переживати в ресторані, де кожна нова страва може нести в собі приховану небезпеку. Тому не мовчіть – поясність свої харчові особливості офіціантам. Більшість ресторанів більш ніж здатні пристосуватися до алергій або дієтичних заборон. А можна навіть зателефонувати до ресторану заздалегідь, щоб переконатися.

Яку поведінку в ресторані високої кухні на побаченні етикет визначає як неправильну? / Фото freepik