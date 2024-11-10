Романтический ужин в ресторане: 7 ошибок, которые испортят ваше свидание

Изысканный ужин в ресторане высокой кухни – это прекрасная возможность произвести неизгладимое впечатление на свою пару. Однако даже самые вкусные блюда могут не спасти от катастрофы.

А все из-за нескольких простых, но заметных ошибок, которые выбиваются за рамки общепринятого этикета. Основной код неправильного поведения в ресторане высокой кухни на свидании передает 24 Канал со ссылкой на Chowhound.

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Чего нельзя и не надо делать во время ужина в изысканном ресторане

Не следует жевать с открытым ртом. Это может показаться очевидным, но на самом деле очень легко увлечься едой и разговором и потерять контроль над тем, что вы делаете. Но пренебрежение элементарным этикетом просто будет портить вашу репутацию в глазах человека, с которым у вас свидание. Нет, вам необязательно проводить трапезу в стеснительном состоянии. Надо просто читать комнату и убеждаться, что ваши действия соответствуют обстановке во время трапезы. Это и про слишком громкие разговоры, использование мобильных телефонов за столом или игнорирование дресс-кода.

Это может показаться очевидным, но на самом деле очень легко увлечься едой и разговором и потерять контроль над тем, что вы делаете. Но пренебрежение элементарным этикетом просто будет портить вашу репутацию в глазах человека, с которым у вас свидание. Нет, вам необязательно проводить трапезу в стеснительном состоянии. Надо просто читать комнату и убеждаться, что ваши действия соответствуют обстановке во время трапезы. Это и про слишком громкие разговоры, использование мобильных телефонов за столом или игнорирование дресс-кода. Не следует откусывать большие куски . Правила изысканной еды в основном основываются просто на здравом смысле, как и повседневное питание. Никто и нигде на самом деле не захочет видеть, как вы жуете с открытым ртом, а на свидании – так тем более. Поэтому не надо спешить и поглощать еду. И помните, что в ресторане вы едите особое блюдо, которое заслуживает того, чтобы им насладиться. И здесь важно также правильное использование посуды. Всегда используйте вилку и нож вместе. Используйте нож, чтобы мягко нанизывать еду на вилку. Не держите вилку так, будто это молоток, а нож – будто это копье. Нарезайте себе небольшие кусочки и потребляйте с наслаждением.

. Правила изысканной еды в основном основываются просто на здравом смысле, как и повседневное питание. Никто и нигде на самом деле не захочет видеть, как вы жуете с открытым ртом, а на свидании – так тем более. Поэтому не надо спешить и поглощать еду. И помните, что в ресторане вы едите особое блюдо, которое заслуживает того, чтобы им насладиться. И здесь важно также правильное использование посуды. Всегда используйте вилку и нож вместе. Используйте нож, чтобы мягко нанизывать еду на вилку. Не держите вилку так, будто это молоток, а нож – будто это копье. Нарезайте себе небольшие кусочки и потребляйте с наслаждением. Не надо считать, что кухня ресторана не сможет удовлетворить ваши нестандартные запросы. Если у вас непереносимость глютена или аллергия на цитрусовые, вы, конечно, будете переживать в ресторане, где каждое новое блюдо может нести в себе скрытую опасность. Поэтому не молчите – объясните свои пищевые особенности официантам. Большинство ресторанов более чем способны приспособиться к аллергиям или диетическим запретам. А можно даже позвонить в ресторан заранее, чтобы убедиться.

Какое поведение в ресторане высокой кухни на свидании этикет определяет как неправильное? / Фото freepik