Романтический ужин в ресторане: 7 ошибок, которые испортят ваше свидание
10 ноября 2024, 13:57Читати новину українською
Изысканный ужин в ресторане высокой кухни – это прекрасная возможность произвести неизгладимое впечатление на свою пару. Однако даже самые вкусные блюда могут не спасти от катастрофы.
А все из-за нескольких простых, но заметных ошибок, которые выбиваются за рамки общепринятого этикета. Основной код неправильного поведения в ресторане высокой кухни на свидании передает 24 Канал со ссылкой на Chowhound.
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Чего нельзя и не надо делать во время ужина в изысканном ресторане
- Не следует жевать с открытым ртом. Это может показаться очевидным, но на самом деле очень легко увлечься едой и разговором и потерять контроль над тем, что вы делаете. Но пренебрежение элементарным этикетом просто будет портить вашу репутацию в глазах человека, с которым у вас свидание. Нет, вам необязательно проводить трапезу в стеснительном состоянии. Надо просто читать комнату и убеждаться, что ваши действия соответствуют обстановке во время трапезы. Это и про слишком громкие разговоры, использование мобильных телефонов за столом или игнорирование дресс-кода.
- Не следует откусывать большие куски. Правила изысканной еды в основном основываются просто на здравом смысле, как и повседневное питание. Никто и нигде на самом деле не захочет видеть, как вы жуете с открытым ртом, а на свидании – так тем более. Поэтому не надо спешить и поглощать еду. И помните, что в ресторане вы едите особое блюдо, которое заслуживает того, чтобы им насладиться. И здесь важно также правильное использование посуды. Всегда используйте вилку и нож вместе. Используйте нож, чтобы мягко нанизывать еду на вилку. Не держите вилку так, будто это молоток, а нож – будто это копье. Нарезайте себе небольшие кусочки и потребляйте с наслаждением.
- Не надо считать, что кухня ресторана не сможет удовлетворить ваши нестандартные запросы. Если у вас непереносимость глютена или аллергия на цитрусовые, вы, конечно, будете переживать в ресторане, где каждое новое блюдо может нести в себе скрытую опасность. Поэтому не молчите – объясните свои пищевые особенности официантам. Большинство ресторанов более чем способны приспособиться к аллергиям или диетическим запретам. А можно даже позвонить в ресторан заранее, чтобы убедиться.
- Не держите ключи, телефоны и другие вещи на столе. В изысканном ресторане в центре вашего внимания должна быть еда и сотрапезники, особенно если это романтическое свидание. Многие из нас привыкли держать вещи на столе во время деловых обедов, но это является серьезным нарушением этикета в ресторане высокой кухни. Там они должны быть вне зоны видимости и звука. Причины этого запрета очевидны. Во-первых, сложные сервировки с многочисленными бокалами, тарелками и наборами посуды не оставляют на столе места для личных вещей. Во-вторых, эти ваши вещи разрушают атмосферу особой трапезы. Если возникла чрезвычайная ситуация и вам нужно воспользоваться телефоном, лучше выйдите на улицу.
- Нельзя приправлять еду до того, как вы ее попробуете. В изысканных ресторанах важно не только проявлять уважение к своим сотрапезникам, но и к тем, кто готовит и подает вам еду. Шефы в ресторанах высокой кухни упорно работали, чтобы заслужить свою должность, и вкладывали много мыслей и усилий в разработку и исполнение своих фирменных блюд. Вы не обязаны любить все, что вам подают, но хороший этикет требует, чтобы вы относились к их усилиям серьезно. Поэтому не приправляйте блюдо, а сначала попробуйте, чтобы узнать, каково оно на вкус – так, как это задумал шеф.
- Не надо "производить впечатление". Традиционно на изысканный ужин брали лучшую официальную одежду и драгоценности. Но за последние годы элитные рестораны постепенно ослабили свои дресс-коды. Правило "одевайся, чтобы произвести впечатление" отошло в прошлое после пандемии. Одевать в ресторан можно и что-то личностное, и творческое, но все же при этом следует придерживаться дресс-кода заведения. Да, многие рестораны высокой кухни все еще имеют дресс-код – просто не такой строгий и не такой формальный, как прежде.
- Не забывайте, почему манеры имеют значение. У вас может возникнуть подозрение, что ужин в изысканном ресторане – это форма ролевой игры. На самом же деле правила хорошего тона существуют не для того, чтобы мешать вам, а для того, чтобы сделать ваше пребывание в ресторане приятным для вас и вашей половинки. Эти правила поддерживают достоинство людей. Вам не нужно изображать из себя кого-то другого в ресторане высокой кухни – будьте собой, но в порядке, и помните о том, как ваши действия влияют на настроение трапезы и настроение вашей пары.