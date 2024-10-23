Ось 7 порад для працівників, щоб уникати понаднормової роботи

Тайм-менеджмент – це абсолютно необхідна навичка для людей, яким доводиться багато працювати. А зараз такі часи, що мало не всі ми належимо до цієї категорії.

Тим часом не секрет, що понаднормова робота виснажує та знижує продуктивність. Щоб уникнути постійного перепрацьовування, варто переглянути свій підхід до організації часу. Ефективні методи тайм-менеджменту пропонує портал GQ.

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7 порад з тайм-менеджменту, щоб не працювати допізна

Організуйте своє робоче місце. Це одна з найважливіших порад з тайм-менеджменту, особливо для людей, яким потрібно встигнути зробити багато в стислі терміни. Впорядкований робочий простір полегшує пошук необхідних речей та визначення пріоритетів у роботі. Ви маєте організувати свої речі відповідно до їхньої важливості: те, що вам потрібно постійно бачити, те, що ви часто використовуєте, і те, що ви берете за потреби. Те ж саме стосується організації, наприклад, папок на комп'ютері.

Це одна з найважливіших порад з тайм-менеджменту, особливо для людей, яким потрібно встигнути зробити багато в стислі терміни. Впорядкований робочий простір полегшує пошук необхідних речей та визначення пріоритетів у роботі. Ви маєте організувати свої речі відповідно до їхньої важливості: те, що вам потрібно постійно бачити, те, що ви часто використовуєте, і те, що ви берете за потреби. Те ж саме стосується організації, наприклад, папок на комп'ютері. Знайте свій робочий ритм за днями тижня. Понеділок – чомусь найчастіше найбільш виснажливий, нудний і задушливий день, з великим робочим навантаженням, накопиченим за вихідні. Вівторок витрачають на те, щоб надолужити залишки з понеділка, і хіба-от в середу ви відчуваєте себе енергійним і зосередженим. Хай там як воно саме у вас, важливо розпізнати ритм ваших днів, щоб ви могли планувати роботу відповідно до їхньої важливості.

Понеділок – чомусь найчастіше найбільш виснажливий, нудний і задушливий день, з великим робочим навантаженням, накопиченим за вихідні. Вівторок витрачають на те, щоб надолужити залишки з понеділка, і хіба-от в середу ви відчуваєте себе енергійним і зосередженим. Хай там як воно саме у вас, важливо розпізнати ритм ваших днів, щоб ви могли планувати роботу відповідно до їхньої важливості. Навчіться говорити "ні". Ключ до швидкого і точного виконання справ – зменшити кількість роботи, яку ви повинні виконати. Незалежно від того, наскільки ви швидкі й зосереджені, якщо у вас занадто багато справ, ви ніколи не зможете зменшити своє навантаження. Тож не беріться за кожне завдання, яке трапляється на шляху, і якщо воно для вас заскладне, скажіть "ні". Якщо вам буде важко говорити "ні", ви станете дезорганізованим.

Тайм-менеджмент – це і необхідність, і навичка, яку можна та треба розвивати / Фото stockking@freepik