Зазвичай справді є. Та біда в тім, що вона стає негативним фактором, коли ми стаємо нею одержимі. GQ пояснює, як і чому так відбувається.
Дивіться також Звички сильних духом людей, які роблять їх успішними в житті
Зацикленість на продуктивності: чому це погано
Складати списки справ, залишати телефон в іншій кімнаті, прибирати на робочому столі, розставляти пріоритети тощо – все це ми намагалися робити в певний момент. Поради з інтернету або від колег, якими ми захоплюємося, справді корисні. Але ми повинні визнати: вони не є чудодійними.
- Подумайте ось у який спосіб: який сенс намагатися бути більш продуктивним, якщо витрачати більше часу на планування того, як бути більш продуктивними, ніж на те, щоб бути продуктивними?
- Продуктивність стала одержимістю багатьох, оскільки вона дає відчуття контролю над ситуацією – хоча в реальності це часто не так. Іноді все набагато простіше: треба залишити все, як є.
- Це не про те, щоб продовжувати робити щось, що не робить нас щасливими. Це про розуміння того, що все має свої плюси й мінуси, і що зміни не завжди мають бути на краще.
Ми не завжди можемо добре працювати, мати бездоганну оселю, ходити до спортзалу та вести соціальне життя одночасно. У таких випадках просто не треба намагатися випробувати на собі тисячу порад щодо продуктивності. А краще застосовувати те, що, як ми знаємо, працює для нас, і визнати, що у нас є певні межі.
Продуктивність стає негативним фактором, коли ми стаємо нею одержимі / Фото wayhomestudio@freepik
Нашою найкращою якістю в таких випадках буде гнучкість. Здатність перестати брати на себе зобов'язання чи навіть відкласти плани або роботу, в якій ми б хотіли брати участь. Адже прийняття одних рішень завжди означає відмову від інших, незалежно від того, про яку сферу ми говоримо.
- Неможливо контролювати абсолютно все, що відбувається в нашому житті. А поради щодо продуктивності змушують нас вірити, що якщо ми все змінимо, то матимемо справжню владу над своїм життям.
- Але це часто нереально. Замість того, щоб намагатися змінити все, ми повинні мати справу з цим. Позбавитися від очікувань, які не є об'єктивними. Прийняти, що ви не можете бути продуктивними на 100% весь час, як би ви не старалися.
- Відмова від певних планів чи роботи не означає поразки. Це означає – зосередити нашу енергію на тому, що справді має для нас значення. І ми не повинні відчувати себе винними за це.
Простіше кажучи, секрет продуктивності насправді в тому, щоб відпустити нашу одержимість нею і відпустити нереалістичні очікування. Тільки тоді ми зможемо по-справжньому досягти успіху і бути здатними підтримувати його тривалий час.