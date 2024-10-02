Зазвичай справді є. Та біда в тім, що вона стає негативним фактором, коли ми стаємо нею одержимі. GQ пояснює, як і чому так відбувається.

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Зацикленість на продуктивності: чому це погано

Складати списки справ, залишати телефон в іншій кімнаті, прибирати на робочому столі, розставляти пріоритети тощо – все це ми намагалися робити в певний момент. Поради з інтернету або від колег, якими ми захоплюємося, справді корисні. Але ми повинні визнати: вони не є чудодійними.

Подумайте ось у який спосіб: який сенс намагатися бути більш продуктивним, якщо витрачати більше часу на планування того, як бути більш продуктивними, ніж на те, щоб бути продуктивними?

намагатися бути більш продуктивним, якщо витрачати більше часу на планування того, як бути більш продуктивними, ніж на те, щоб бути продуктивними? Продуктивність стала одержимістю багатьох, оскільки вона дає відчуття контролю над ситуацією – хоча в реальності це часто не так. Іноді все набагато простіше: треба залишити все, як є.

над ситуацією – хоча в реальності це часто не так. Іноді все набагато простіше: треба залишити все, як є. Це не про те, щоб продовжувати робити щось, що не робить нас щасливими. Це про розуміння того, що все має свої плюси й мінуси, і що зміни не завжди мають бути на краще.

Ми не завжди можемо добре працювати, мати бездоганну оселю, ходити до спортзалу та вести соціальне життя одночасно. У таких випадках просто не треба намагатися випробувати на собі тисячу порад щодо продуктивності. А краще застосовувати те, що, як ми знаємо, працює для нас, і визнати, що у нас є певні межі.

Продуктивність стає негативним фактором, коли ми стаємо нею одержимі / Фото wayhomestudio@freepik

Нашою найкращою якістю в таких випадках буде гнучкість. Здатність перестати брати на себе зобов'язання чи навіть відкласти плани або роботу, в якій ми б хотіли брати участь. Адже прийняття одних рішень завжди означає відмову від інших, незалежно від того, про яку сферу ми говоримо.

Неможливо контролювати абсолютно все, що відбувається в нашому житті. А поради щодо продуктивності змушують нас вірити, що якщо ми все змінимо, то матимемо справжню владу над своїм життям.

що відбувається в нашому житті. А поради щодо продуктивності змушують нас вірити, що якщо ми все змінимо, то матимемо справжню владу над своїм життям. Але це часто нереально. Замість того, щоб намагатися змінити все, ми повинні мати справу з цим. Позбавитися від очікувань, які не є об'єктивними. Прийняти, що ви не можете бути продуктивними на 100% весь час, як би ви не старалися.

як би ви не старалися. Відмова від певних планів чи роботи не означає поразки. Це означає – зосередити нашу енергію на тому, що справді має для нас значення. І ми не повинні відчувати себе винними за це.

Простіше кажучи, секрет продуктивності насправді в тому, щоб відпустити нашу одержимість нею і відпустити нереалістичні очікування. Тільки тоді ми зможемо по-справжньому досягти успіху і бути здатними підтримувати його тривалий час.