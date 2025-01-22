Чекав у черзі з 1000 інших: чоловік приголомшив відвертим зізнанням про зустріч з Бонні Блу

Безробітний охоронець мріяв потрапити на марафон, який нещодавно влаштувала Бонні Блу. Втім, коли він зрозумів, що опинився серед тисячі інших чоловіків, різко змінив свою думку.

Алі Вокер сподівався потрапити в ліжко до сумнозвісної зірки OnlyFans, яка стверджувала, що побила світовий рекорд, зайнявшись сексом з найбільшою кількістю чоловіків за один день. Але щось пішло не так, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Хлопці вишикувались у чергу

Він розповів, як "добровольці" вишикувалися в чергу в боксерських шортах, щоб по черзі зайнятися сексом з 25-річною Бонні, при цьому маскуючи свої обличчя балаклавами в стилі грабіжників.

Це був найсюрреалістичніший досвід у моєму житті, на 100 відсотків. Я був просто вражений тим, що відбувалося,

– зауважив 42-річний Алі.



Бонні Блу заявила, що переспала з понад 1000 чоловіків / Фото з мережі X Бонні Блу

Чоловікові сказали, що це будуть індивідуальні сеанси. Тож він припустив, що до спальні Бонні Блу потрапляють по одному. Але коли він потрапив усередину кімнати, побачене його шокувало.

Навколо неї було близько 30 або 40 хлопців, які приходили по черзі. Вона була оточена хлопцями. Там було так багато хлопців, а я досить сором'язливий. Я ніколи не брав участі в чомусь подібному, тому я не втручався,

– зауважив він.

Звернімо увагу! Бонні Блу, чиє справжнє ім'я Тіа Біллінгер, написала в соціальних мережах, що за 12 годин у неї був секс з 1057 чоловіками, побивши рекорд. Його раніше встановила актриса фільмів для дорослих Ліза Спаркс, котра у 2004 році за 24 години переспала з 919 чоловіками.

Майже усім чоловіки були у балаклавах

Алі також зняв відео. На ньому видно ноги чоловіків, які вишикувалися в чергу на сходах, щоб взяти участь у трюку в кімнаті на першому поверсі, яка, як пізніше виявилося, була завалена презервативами і паперовими рушниками.



Такою була кімната після зустрічі / Фото Supplied

Описуючи цей досвід, Алі сказав: "Наскільки мені відомо, вона займалася сексом щонайменше з 1 000 чоловіків. Я насправді не рахував їх, але особняк був повний. Там було багато хлопців у віці від 15 до 20 років. Було кілька старших хлопців. Мені 42, і я, мабуть, був одним із найстарших".

За словами Алі, чоловіки просто заходили і заходили. Сама ж Бонні була посередині. А навколо неї усі, хто прийшов розважитись.

Коли ти приїжджаєш, тобі дають маску, щоб ти ховав обличчя – 99 відсотків людей були в масках. Це була блакитна маска, схожа на балаклаву, дуже тонка, як ті, що носять грабіжники банків. Це було швидко, швидко,

– додав він.

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Як зауважив Алі, він не провів там цілий день. Чоловік побув близько двох годин, після чого пішов на обід на 45 хвилин. Після цього він повернувся ще на дві години, а Бонні все продовжувала і продовжувала.