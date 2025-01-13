За словами Бонні Блу, за 12 годин їй вдалось переспати з 1 057 чоловіками. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Давно мріяла побити рекорд

Бонні ніколи не приховувала свого бажання побити рекорд, який наразі належить Лізі Спаркс. Вона переспала з 919 чоловіками за день у 2004 році.

І запросивши "ледь легальних і ледь дихаючих" чоловіків взяти участь у суботньому заході в Лондоні, вона каже, що зробила саме це.

У відео на своїй сторінці в TikTok Бонні, яку раніше називали "хижою" за розваги з хлопцями-студентами, похвалилася, що її шкіра виглядає краще, ніж будь-коли, після її сексуальних витівок.

Так виглядає моє обличчя після того, як я прийняла 1000 чоловіків менш ніж 12 годин тому,

– сказала Бонні, яка була одягнена в топ на бретельках і трусики в тон.

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В іншому відео в TikTok скандально відома секс-працівниця розповіла про те, як пройшов день, і про організацію, яка стояла за цією подією.

"Велика 1000 була повністю зроблена. Отже, я дам вам невеликий огляд, почнемо з того, що сталося. Кімната була абсолютно повна. Потім ми працювали в групах по п'ять осіб, як одна за одною п'ятірки", – сказала Бонні, яка була одягнена лише в халат.

Вона сказала, що "хотіла дати людям більше часу", тому вони перейшли з груп на формат "сам на сам".

Тож одна людина спостерігала, поки я була з кимось, а потім це буквально було схоже на коло, що обертається,

– пояснила вона.

У заяві для Fabulous Online, піарниця Бонні сказала: "Вона переспала з 1 057 людьми".

"Коли вона досягла позначки 1000, в черзі залишалося ще 57 чоловіків, яких Бонні хотіла задовольнити до кінця 12-годинного робочого дня", – додала вона.

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Звернімо увагу! У 12-годинному періоді всього 720 хвилин, тобто, якщо твердження Бонні правдиві, вона виділяла менш як хвилину на одну людину.

Пообіцяла відеодокази викласти згодом

Піарниця Бонні також повідомила, що "відеодокази" цієї події будуть опубліковані на сторінках зірки для дорослих з рейтингом "Х" у найближчі місяці.

Вона також повідомила, що там була команда документалістів, які знімали для майбутньої програми.

Кажуть, що Бонні заробляє близько 600 000 фунтів стерлінгів на місяць на OnlyFans, а її статки становлять близько 3 мільйонів фунтів стерлінгів.

Спочатку вона здобула успіх завдяки своїй ніші, де вона спала з "легальними" та незайманими чоловіками, за що була розгромлена критиками.

А у відео, знятому напередодні переповненого сексом лондонського заходу, Бонні знову сперечалася, оскільки запросила до участі молодих чоловіків і тих, хто "ледве дихає".

День 1057 чоловіків для Бонні настав після того, як вона розповіла в інтерв'ю GB News про своє рішення піти шляхом OnlyFans у пошуках "кращого життя", після того, як спочатку працювала у сфері рекрутингу.

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Звернімо увагу, що раніше ми розповідали про її подругу – Лілі Філліпс. Вона за один день переспала зі 101 чоловіком. Після цього зірка OnlyFans дала відверте інтерв'ю. У ньому вона у сльозах розповіла, що пережила того дня.