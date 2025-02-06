Ці стрижки вийшли з моди: антитренди чоловічого стилю 2025 року

Чоловіча мода на зачіски змінюється, можливо, не так швидко, як жіноча. Але у новий 2025 рік ми точно заходимо із новими трендами.

Дещо випало з піка популярності та стало антитрендовим. Тож якщо ви хочете залишатися стильним та доглянутим, не дайте цим застарілим зачіскам зіпсувати ваш стиль у 2025, пише 24 Канал із посиланням на impero.barbers.

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Ось 4 зачіски, які стилісти радять замінити на сучасніші варіанти

Фейд. Цей тип зачіски тривалий час був трендовим, але зараз поступово втрачає актуальність. Замість ідеально виголених скронь люди обирають більш природні та зарослі боки, які мають доглянутий і гармонійний вигляд.

Цей тип зачіски тривалий час був трендовим, але зараз поступово втрачає актуальність. Замість ідеально виголених скронь люди обирають більш природні та зарослі боки, які мають доглянутий і гармонійний вигляд. Кроп. Колись популярна коротка зачіска з рівним чубчиком також виходить із моди. Вона вже не видається настільки ефектною, як раніше, і поступається більш природним укладкам.

Які чоловічі стрижки стали антитрендами: дивіться відео impero.barbers

Різкі переходи та андеркат. Такі зачіски, скидається на те, зараз сприймають як занадто контрастні, тож більше не є трендовими. Стилісти радять обирати плавні переходи, які створюють більш природний вигляд.

Такі зачіски, скидається на те, зараз сприймають як занадто контрастні, тож більше не є трендовими. Стилісти радять обирати плавні переходи, які створюють більш природний вигляд. Відсутність стрижки. Абсолютно очевидно, що цей варіант найгірший. Відсутність догляду за волоссям не може личити нікому. Тому важливо регулярно відвідувати барбера та підтримувати свій стиль або експериментувати з ним.

Усі ми знаємо, що зачіска відіграє відчутну роль у формуванні стилю кожного чоловіка. Тому слід стежити за актуальними трендами та тримати на собі доглянуте й охайне волосся.