6 лютого, 06:24
Ці стрижки вийшли з моди: антитренди чоловічого стилю 2025 року
Основні тези
- Фейд та кроп втратили актуальність у 2025 році, стилісти рекомендують природніші зачіски.
- Про ці та інші антитренди чоловічого стилю у стрижках – далі у статті.
Чоловіча мода на зачіски змінюється, можливо, не так швидко, як жіноча. Але у новий 2025 рік ми точно заходимо із новими трендами.
Дещо випало з піка популярності та стало антитрендовим. Тож якщо ви хочете залишатися стильним та доглянутим, не дайте цим застарілим зачіскам зіпсувати ваш стиль у 2025, пише 24 Канал із посиланням на impero.barbers.
Також цікаво Стиліст назвав 7 помилок чоловіків під час самостійного шопінгу
Ось 4 зачіски, які стилісти радять замінити на сучасніші варіанти
- Фейд. Цей тип зачіски тривалий час був трендовим, але зараз поступово втрачає актуальність. Замість ідеально виголених скронь люди обирають більш природні та зарослі боки, які мають доглянутий і гармонійний вигляд.
- Кроп. Колись популярна коротка зачіска з рівним чубчиком також виходить із моди. Вона вже не видається настільки ефектною, як раніше, і поступається більш природним укладкам.
Які чоловічі стрижки стали антитрендами: дивіться відео impero.barbers
- Різкі переходи та андеркат. Такі зачіски, скидається на те, зараз сприймають як занадто контрастні, тож більше не є трендовими. Стилісти радять обирати плавні переходи, які створюють більш природний вигляд.
- Відсутність стрижки. Абсолютно очевидно, що цей варіант найгірший. Відсутність догляду за волоссям не може личити нікому. Тому важливо регулярно відвідувати барбера та підтримувати свій стиль або експериментувати з ним.
Усі ми знаємо, що зачіска відіграє відчутну роль у формуванні стилю кожного чоловіка. Тому слід стежити за актуальними трендами та тримати на собі доглянуте й охайне волосся.