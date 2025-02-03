А такі банальні речі, як неправильний вибір кольорів, фасону або розміру може зробити навіть дорогий гардероб марним. Щоб такого не траплялося, пише 24 Канал, стиліст viacheslav.moskal радить уникати цих 7 помилок.

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7 помилок чоловічого шопінгу: стиліст пояснив, як їх уникнути

Помилка перша – не враховувати свій гардероб. Купуючи одяг за принципом "о, це прикольна річ", ви ризикуєте повернутися додому та не знайти там нічого, з чим її можна було б носити. Тому перед шопінгом перегляньте свій гардероб. А потім, коли будете у магазині, запитуйте себе: з якими речами я зможу це поєднати та скільки таких речей у мене є? Універсальна формула: з одним низом – 3 чи 4 верхи, з одним верхом – 2 чи 3 низи.

Купуючи одяг за принципом "о, це прикольна річ", ви ризикуєте повернутися додому та не знайти там нічого, з чим її можна було б носити. Тому перед шопінгом перегляньте свій гардероб. А потім, коли будете у магазині, запитуйте себе: з якими речами я зможу це поєднати та скільки таких речей у мене є? Універсальна формула: з одним низом – 3 чи 4 верхи, з одним верхом – 2 чи 3 низи. Помилка друга – повністю довіряти продавцям. Не забувайте, що мета продавців – продати, і не те щоб їх надто цікавив ваш стиль. Звісно, хороший продавець зрозуміє, що вам подобається і закриє ваші сумніви. А деякі спеціалісти дійсно підберуть вам те, що пасуватиме – проте це не як правило. Тому на шопінг краще йти з кимось (другом, дівчиною etc), хто збоку може підказати, що вам підходить і чи добре сидить. Також варто оглядати асортимент кількох магазинів, щоб розуміти свій вибір.

Не забувайте, що мета продавців – продати, і не те щоб їх надто цікавив ваш стиль. Звісно, хороший продавець зрозуміє, що вам подобається і закриє ваші сумніви. А деякі спеціалісти дійсно підберуть вам те, що пасуватиме – проте це не як правило. Тому на шопінг краще йти з кимось (другом, дівчиною etc), хто збоку може підказати, що вам підходить і чи добре сидить. Також варто оглядати асортимент кількох магазинів, щоб розуміти свій вибір. Помилка третя – шопінг без списку та бюджету. Зазвичай так роблять емоційні покупки, бо "гроші є, а ця річ мені дуже подобається". А часто потім виявляється, що вона не потрібна. Тому перед шопінгом сформуйте список покупок. Передивіться гардероб та зрозумійте, чого там не вистачає. І встановлюйте чіткий бюджет на шопінг, плюс-мінус 5 – 10%.

Ці помилки під час шопінгу можуть зробити навіть дорогий гардероб марним / Фото gpointstudio@freepik