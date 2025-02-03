А такі банальні речі, як неправильний вибір кольорів, фасону або розміру може зробити навіть дорогий гардероб марним. Щоб такого не траплялося, пише 24 Канал, стиліст viacheslav.moskal радить уникати цих 7 помилок.
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7 помилок чоловічого шопінгу: стиліст пояснив, як їх уникнути
- Помилка перша – не враховувати свій гардероб. Купуючи одяг за принципом "о, це прикольна річ", ви ризикуєте повернутися додому та не знайти там нічого, з чим її можна було б носити. Тому перед шопінгом перегляньте свій гардероб. А потім, коли будете у магазині, запитуйте себе: з якими речами я зможу це поєднати та скільки таких речей у мене є? Універсальна формула: з одним низом – 3 чи 4 верхи, з одним верхом – 2 чи 3 низи.
- Помилка друга – повністю довіряти продавцям. Не забувайте, що мета продавців – продати, і не те щоб їх надто цікавив ваш стиль. Звісно, хороший продавець зрозуміє, що вам подобається і закриє ваші сумніви. А деякі спеціалісти дійсно підберуть вам те, що пасуватиме – проте це не як правило. Тому на шопінг краще йти з кимось (другом, дівчиною etc), хто збоку може підказати, що вам підходить і чи добре сидить. Також варто оглядати асортимент кількох магазинів, щоб розуміти свій вибір.
- Помилка третя – шопінг без списку та бюджету. Зазвичай так роблять емоційні покупки, бо "гроші є, а ця річ мені дуже подобається". А часто потім виявляється, що вона не потрібна. Тому перед шопінгом сформуйте список покупок. Передивіться гардероб та зрозумійте, чого там не вистачає. І встановлюйте чіткий бюджет на шопінг, плюс-мінус 5 – 10%.
Ці помилки під час шопінгу можуть зробити навіть дорогий гардероб марним / Фото gpointstudio@freepik
- Помилка четверта – купувати одяг з розрахунку на збільшення чи схуднення. Це про міркування на кшталт "я зараз підкачаюсь, і скоро буду більшим, тому куплю на виріст". Але ж цього може і не статися, а річ буде вже куплена та десь валятися. Тому треба прийняти дійсність і купувати речі під свій тип фігури.
- Помилка п'ята – брати одяг, який сидить погано. Образ не має сенсу, якщо речі погано сидять на вас. Спущене плече, замала довжина, закороткий рукав – усього цього не повинно бути. Тому уважно дивіться, як річ сидить на вас, і не купуйте, якщо щось не так або ви не впевнені, що зможете її, наприклад, підшити.
- Помилка шоста – економія на взутті. Дві речі, які відбивають статус чоловіка – це годинник і взуття. Дешеве взуття зіпсує будь-який, навіть дорогий, образ. Тому думайте заздалегідь де і які моделі купувати, і краще не в мас-маркеті.
- Помилка сьома – економія на підшиві. Одяг повинен сидіти по фігурі. Тому не думайте, що 100 гривень за підшив джинсів – марнотратство. Насправді ви за невеликі гроші кардинально змінюєте образ на краще. Та й носити речі буде значно зручніше. Тому знайдіть ательє з комфортними цінами, якому ви довіряєте. І закладіть частину бюджету на підшив одягу.