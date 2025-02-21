Правда про арахісове масло: чи дійсно воно настільки корисне, як ви думаєте

Здоровий вибір чи приховані калорії? Це питання часто виникає, коли людина думає, чи додавати арахісове масло до свого щоденного раціону.

Дійсно, це зручний, ситний і смачний варіант перекусу, особливо у поєднанні з яблуком або цільнозерновими тостами. Але чи дійсно воно корисне? 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Що наука говорить про арахісове масло

Арахісове масло – це гарний підбадьорливий засіб і надійний перекус, коли після обіду настає вечірній занепад сил. Воно може бути поживним доповненням до вашого раціону, але є нюанси.

Передовсім, ви маєте знати, що саме це залежить від того, що у баночці. Якісне арахісове масло багате на білок, клітковину, корисні жири, вітамін Е, магній і калій. Тому вибір робіть уважно та усвідомлено.

Дослідження постійно підтверджують зв'язок між споживанням горіхів і поліпшенням здоров'я серця. Тобто люди, які регулярно їдять горіхи або арахісове масло, мають нижчий ризик серцевих захворювань і діабету 2 типу, ніж ті, хто їх не вживає.

Тепер звернімо увагу на насичені жири. Всупереч поширеній думці, вони не є шкідливими за своєю суттю. Організм переробляє їх, підвищуючи рівень як "поганого холестерину", так і "хорошого холестерину". Проблема виникає тоді, коли насичені жири споживають у надлишку, що сприяє утворенню артеріальних бляшок.

Так от, близько 80% жирів у арахісовому маслі є ненасиченими – хорошими жирами, які знижують рівень холестерину. Дві столові ложки арахісового масла містять 3,3 грама насичених жирів і 12,3 грама ненасичених жирів, а також дозу клітковини й ключових мінералів.

Арахісове масло – зручний, ситний і смачний варіант перекусу, але є нюанси, на які слід звернути увагу / Фото freepik

То у чому ж підступ в історії з арахісовим маслом

Повернімося до того, з чого почали: не всі види арахісового масла однакові. Найчастіше магазинні сорти містять багато цукру, гідрогенізованих олій та надлишок натрію, що перетворює здоровий перекус на не зовсім ідеальний вибір.

Ось чому арахісове масло іноді має погану славу. Тому надавайте перевагу натуральному несолодкому арахісовому маслу і поєднуйте його з розумом. Обирайте несолоний варіант, він має чудове співвідношення калію та натрію (200 проти 5).

А як просто приготувати арахісове масло вдома

Воно універсально, тому його легко додати до раціону. Його можна намазувати на хліб (бажано цільнозерновий), додавати у смузі для додаткового білка, збивати з соусами або заправками для вершкового ефекту, змащувати картоплю фрі для горіхової глибини смаку і так далі.

Рецепт насправді вимагає лише пари інгредієнтів і 10 хвилин із невеликим запасом терпіння. Закиньте несолоний і несолодкий смажений арахіс в кухонний комбайн і подрібніть його до однорідної консистенції.

Спочатку може здатися, що арахіс не подрібнюється, але ви продовжуйте.

Робіть паузи кожні 30 секунд – хвилину, щоб зішкребти з боків масу і не допустити перегріву двигуна.

І поступово суміш перетвориться на масло.

Зберігайте в герметичному контейнері за кімнатної температури або в холодильнику – до місяця.

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