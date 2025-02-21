Правда об арахисовом масле: действительно ли оно настолько полезно, как вы думаете

Здоровый выбор или скрытые калории? Этот вопрос часто возникает, когда человек думает, добавлять ли арахисовое масло в свой ежедневный рацион.

Действительно, это удобный, сытный и вкусный вариант перекуса, особенно в сочетании с яблоком или цельнозерновыми тостами. Но действительно ли оно полезно? 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Что наука говорит об арахисовом масле

Арахисовое масло – это хорошее бодрящее средство и надежный перекус, когда после обеда наступает вечерний упадок сил. Оно может быть питательным дополнением к вашему рациону, но есть нюансы.

Прежде всего, вы должны знать, что именно это зависит от того, что в баночке. Качественное арахисовое масло богато белком, клетчатку, полезные жиры, витамин Е, магний и калий. Поэтому выбор делайте внимательно и осознанно.

Исследования постоянно подтверждают связь между потреблением орехов и улучшением здоровья сердца. То есть люди, которые регулярно едят орехи или арахисовое масло, имеют более низкий риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа, чем те, кто их не употребляет.

Теперь обратим внимание на насыщенные жиры. Вопреки распространенному мнению, они не являются вредными по своей сути. Организм перерабатывает их, повышая уровень как "плохого холестерина", так и "хорошего холестерина". Проблема возникает тогда, когда насыщенные жиры потребляют в избытке, что способствует образованию артериальных бляшек.

Так вот, около 80% жиров в арахисовом масле являются ненасыщенными – хорошими жирами, которые снижают уровень холестерина. Две столовые ложки арахисового масла содержат 3,3 грамма насыщенных жиров и 12,3 грамма ненасыщенных жиров, а также дозу клетчатки и ключевых минералов.

Арахисовое масло – удобный, сытный и вкусный вариант перекуса, но есть нюансы, на которые следует обратить внимание / Фото freepik

Так в чем же подвох в истории с арахисовым маслом

Вернемся к тому, с чего начали: не все виды арахисового масла одинаковы. Чаще всего магазинные сорта содержат много сахара, гидрогенизированных масел и избыток натрия, что превращает здоровый перекус в не совсем идеальный выбор.

Вот почему арахисовое масло иногда имеет дурную славу. Поэтому отдавайте предпочтение натуральному несладкому арахисовому маслу и сочетайте его с умом. Выбирайте несоленый вариант, он имеет отличное соотношение калия и натрия (200 против 5).

А как просто приготовить арахисовое масло дома

Оно универсально, поэтому его легко добавить в рацион. Его можно намазывать на хлеб (желательно цельнозерновой), добавлять в смузи для дополнительного белка, взбивать с соусами или заправками для сливочного эффекта, смазывать картофель фри для ореховой глубины вкуса и так далее.

Рецепт на самом деле требует лишь пары ингредиентов и 10 минут с небольшим запасом терпения. Закиньте несоленый и несладкий жареный арахис в кухонный комбайн и измельчите его до однородной консистенции.

Сначала может показаться, что арахис не измельчается, но вы продолжайте.

Делайте паузы каждые 30 секунд – минуту, чтобы соскрести по бокам массу и не допустить перегрева двигателя.

И постепенно смесь превратится в масло.

Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре или в холодильнике – до месяца.

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