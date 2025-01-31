31 січня 2025, 21:26
Механік назвав 5 японських машин, які б ніколи не купив
Основні тези
- Механік Кріс Пайл назвав 5 японських автомобілів, які не рекомендує купувати.
- Критика стосується їхніх недоліків у зручності, економічності та навіть безпеки.
Кажуть, японські автомобілі чудові. Але правда в тім, не всі машини з цієї країни заслуговують на таку репутацію – або на ваші гроші.
GOBankingRates поспілкувався з механіком про те, які японські авто можуть змусити вас пошкодувати, що ви не купили щось інше. 24 Канал завдяки Yahoo!Autos розповідає докладніше.
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Ось 5 японських авто, репутацію яких механік поставив під сумнів
- Scion IQ. "Розумні" автомобілі можуть бути в моді, але цей здатен викликати лише лють. "Їздити на ньому жахливо незручно", – каже автоексперт Кріс Пайл. Хіба якщо ви любите дорожній шум, якого вдосталь потраплятиме в кабіну. А заднє сидіння Пайл назвав марним і крихітним. Крім того, будьте обережні за кермом цього автомобіля, тому що "нелегко злитися з дорогою, бо важко бачити те, що поруч".
- Honda CRZ EX. Honda намагалася зробити спортивний гібрид, але в цьому випадку невдало. "Двомісний автомобіль, який зовсім не схожий на спортивний", – так його описує Пайл. Він не швидкий, не тихий і погано керований. А ще "запрограмований на вимкнення кондиціонера за занадто довгої зупинки", що "ідеально" для літніх заторів.
Деякі японські авто можуть змусити вас пошкодувати, що ви не купили щось інше / Фото виробників
- Mitsubishi Mirage. "Вони намагалися завоювати ринок дешевих автомобілів. Їм це вдалося, але машина була занадто дешевою", – каже Пайл. На цій машині краще тільки у швидкі поїздки, бо вона дуже незручна, якщо ви в ній понад 30 хвилин. "Підвіска схожа на їзду в машині без підвіски, дуже жорстка", – зазначив експерт.
- Mazda RX8. Цей автомобіль схожий на друга, який хоче тільки розважатися – весело в теорії, виснажливо в реальності. Його розробили для жорсткої та швидкої їзди, але "двигун часто виходить з ладу вже на 60 000 миль". І ще він любить швидко їсти бензин, тобто ваш гаманець програє у будь-якому випадку.
- Toyota FJ Cruiser. Те, що на цьому авто є значок Toyota, не означає, що воно успадкувало сімейні гени. "Люди думають, що воно таке саме, як і інші Toyota. Це не так", – застерігає Пайл. Пасажирам доведеться бути цирковими акробатами, оскільки "доступ до задніх сидінь занадто вузький". А ще й "дизайн дверей заважає бачити, що відбувається поруч". Та й запчастини важко знайти.