31 января 2025, 21:26
Механик назвал 5 японских машин, которые никогда бы не купил
Говорят, японские автомобили замечательные. Но правда в том, не все машины из этой страны заслуживают такой репутации или ваших денег.
GOBankingRates пообщался с механиком о том, какие японские авто могут заставить вас пожалеть, что вы не купили что-то другое. 24 Канал благодаря Yahoo!Autos рассказывает подробнее.
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Вот 5 японских авто, репутацию которых механик поставил под сомнение
- Scion IQ. "Умные" автомобили могут быть в моде, но этот способен вызвать лишь ярость. "Ездить на нем ужасно неудобно", – говорит автоэксперт Крис Пайл. Разве что если вы любите дорожный шум, которого вдоволь будет попадать в кабину. А заднее сиденье Пайл назвал бесполезным и крошечным. Кроме того, будьте осторожны за рулем этого автомобиля, потому что "нелегко слиться с дорогой, потому что трудно видеть то, что рядом".
- Honda CRZ EX. Honda пыталась сделать спортивный гибрид, но в этом случае неудачно. "Двухместный автомобиль, который совсем не похож на спортивный", – так его описывает Пайл. Он не быстрый, не тихий и плохо управляемый. А еще "запрограммирован на выключение кондиционера при слишком долгой остановке", что "идеально" для летних пробок.
Некоторые японские авто могут заставить вас пожалеть, что вы не купили что-то другое / Фото производителей
- Mitsubishi Mirage. "Они пытались завоевать рынок дешевых автомобилей. Им это удалось, но машина была слишком дешевой", – говорит Пайл. На этой машине лучше только в быстрые поездки, потому что она очень неудобная, если вы в ней более 30 минут. "Подвеска похожа на езду в машине без подвески, очень жесткая", – отметил эксперт.
- Mazda RX8. Этот автомобиль похож на друга, который хочет только развлекаться – весело в теории, утомительно в реальности. Его разработали для жесткой и быстрой езды, но "двигатель часто выходит из строя уже на 60 000 миль". И еще он любит быстро есть бензин, то есть ваш кошелек проигрывает в любом случае.
- Toyota FJ Cruiser. То, что на этом авто есть значок Toyota, не означает, что оно унаследовало семейные гены. "Люди думают, что оно такое же, как и другие Toyota. Это не так", – предостерегает Пайл. Пассажирам придется быть цирковыми акробатами, поскольку "доступ к задним сиденьям слишком узкий". А еще и "дизайн дверей мешает видеть, что происходит рядом". Да и запчасти трудно найти.