Механик назвал 5 японских машин, которые никогда бы не купил

Говорят, японские автомобили замечательные. Но правда в том, не все машины из этой страны заслуживают такой репутации или ваших денег.

GOBankingRates пообщался с механиком о том, какие японские авто могут заставить вас пожалеть, что вы не купили что-то другое. 24 Канал благодаря Yahoo!Autos рассказывает подробнее.

Смотрите также О них мечтают миллионы: механик назвал 5 спортивных авто, за которые не дал бы ни копейки

Вот 5 японских авто, репутацию которых механик поставил под сомнение

Scion IQ. "Умные" автомобили могут быть в моде, но этот способен вызвать лишь ярость. "Ездить на нем ужасно неудобно", – говорит автоэксперт Крис Пайл. Разве что если вы любите дорожный шум, которого вдоволь будет попадать в кабину. А заднее сиденье Пайл назвал бесполезным и крошечным. Кроме того, будьте осторожны за рулем этого автомобиля, потому что "нелегко слиться с дорогой, потому что трудно видеть то, что рядом".

"Умные" автомобили могут быть в моде, но этот способен вызвать лишь ярость. "Ездить на нем ужасно неудобно", – говорит автоэксперт Крис Пайл. Разве что если вы любите дорожный шум, которого вдоволь будет попадать в кабину. А заднее сиденье Пайл назвал бесполезным и крошечным. Кроме того, будьте осторожны за рулем этого автомобиля, потому что "нелегко слиться с дорогой, потому что трудно видеть то, что рядом". Honda CRZ EX. Honda пыталась сделать спортивный гибрид, но в этом случае неудачно. "Двухместный автомобиль, который совсем не похож на спортивный", – так его описывает Пайл. Он не быстрый, не тихий и плохо управляемый. А еще "запрограммирован на выключение кондиционера при слишком долгой остановке", что "идеально" для летних пробок.

Некоторые японские авто могут заставить вас пожалеть, что вы не купили что-то другое / Фото производителей