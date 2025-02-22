Нова зірка "Білого лотоса" вразив глядачів суперстильними плавками

Нарешті вийшла на екрани 1 серія 3 сезону серіалу Майка Вайта "Білий лотос". Люди не перестають про неї говорити, адже місяцями трималася секретність навколо сюжету та персонажів.

Після Гавайських островів та Сицилії, третя частина переносить нас до Таїланду, і її творець обіцяє, що вона буде "найбільшою та найбожевільнішою", пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Плавки Патріка Шварценеггера у "Білому лотосі" – зваба найкраще вбраних чоловіків світу

Одним з головних акторів у цій історії є Патрік Шварценеггер. Раніше він зізнавався, що є безумовним фанатом серіалу, а нині ми знаємо, що Патрік грає Саксона, старшого сина багатих Ретліфів.

Юнак одержимий сексуальністю, особливо своїх братів і сестер. У сімейній динаміці з незвичною сексуальною напругою Саксон сприймає себе як старшого брата і намагається усім керувати, демонструючи зневагу до духовних аспектів.

Серед найбільш обговорюваних аспектів першого епізоду, окрім зміни мелодії в культовому заголовку – оголеність Патріка Шварценеггера. І ось вам цікавий факт: коли він виходить у басейн, то одягає улюблені плавки Девіда Бекхема та інших найстильніших чоловіків у світі.

Патрік Шварценеггер у "Білому лотосі" у плавках Baller / Фото НВО

Купальний костюм, про який мовиться і який носить Саксон у басейні – це Baller кольору слонової кістки із зеленою обробкою від CHÉ Studios (бренду, створеного у 2019 моделлю Олівером Чеширом). Це одна з перших моделей бренду, яка стала іконою. Вона натхненна баскетбольними шортами 70-х, звідси й ретро-відчуття, а розріз до середини стегна диктують сучасні тенденції.

Плавки повністю зроблені з переробленого нейлону з викинутих ниток та обрізків тканини. Тож це не лише стильний варіант, але й екологічно відповідальний. Для щільності та стійкості еластичний пояс посилений зсередини силіконом, а застібка на гачок і блискавка надають плавкам піднесеного вигляду.

Завдяки своєму дизайну, цей виріб слугуватиме вам і як плавки, і як шорти для пляжного бару, адже його можна поєднувати з сорочкою. Що ж, бути іконою стилю – це не означає мати багато одягу, а вміти вибирати найкраще. У "Білому лотосі" це вдалося показати якнайяскравіше.