Новая звезда "Белого лотоса" ошарашил зрителей суперстильными плавками

Наконец-то вышла на экраны 1 серия 3 сезона сериала Майка Уайта "Белый лотос". Люди не перестают о ней говорить, ведь месяцами держалась секретность вокруг сюжета и персонажей.

После Гавайских островов и Сицилии, третья часть переносит нас в Таиланд, и ее создатель обещает, что она будет "самой большой и самой безумной", пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Плавки Патрика Шварценеггера в "Белом лотосе" – соблазн лучше всех одетых мужчин мира

Одним из главных актеров в этой истории является Патрик Шварценеггер. Ранее он признавался, что является безусловным фанатом сериала, а сейчас мы знаем, что Патрик играет Саксона, старшего сына богатых Ретлифов.

Юноша одержим сексуальностью, особенно своих братьев и сестер. В семейной динамике с необычным сексуальным напряжением Саксон воспринимает себя как старшего брата и пытается всем управлять, демонстрируя пренебрежение к духовным аспектам.

Среди наиболее обсуждаемых аспектов первого эпизода, помимо изменения мелодии в культовом заголовке – обнаженность Патрика Шварценеггера. И вот вам интересный факт: когда он выходит в бассейн, то надевает любимые плавки Дэвида Бекхэма и других самых стильных мужчин в мире.

Патрик Шварценеггер в "Белом лотосе" в плавках Baller / Фото НВО

Купальный костюм, о котором говорится и который носит Саксон в бассейне – это Baller цвета слоновой кости с зеленой отделкой от CHÉ Studios (бренда, созданного в 2019 году моделью Оливером Чеширом). Это одна из первых моделей бренда, которая стала иконой. Она вдохновлена баскетбольными шортами 70-х, отсюда и ретро-ощущение, а разрез до середины бедра диктуют современные тенденции.

Плавки полностью сделаны из переработанного нейлона из выброшенных ниток и обрезков ткани. Поэтому это не только стильный вариант, но и экологически ответственный. Для плотности и устойчивости эластичный пояс усилен изнутри силиконом, а застежка на крючок и молния придают плавкам возвышенный вид.

Благодаря своему дизайну, это изделие будет служить вам и как плавки, и как шорты для пляжного бара, ведь его можно сочетать с рубашкой. Что же, быть иконой стиля – это не значит иметь много одежды, а уметь выбирать лучшее. В "Белом лотосе" это удалось показать как нельзя ярко.