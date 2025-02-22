Дарма що має понад 100 мільярдів: Білл Гейтс носить дешеві годинники Casio, і ось які

Мільярдер Білл Гейтс має колекцію годинників Casio загальною вартістю у 120 євро. І те, що його статки перевищують 100 мільярдів євро, не грає ролі.

Ці 3 годинники Casio Гейтса чудово ілюструють його практичне мислення та особисту простоту. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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У мільярдера Білла Гейтса в пошані колекція годинників Casio за 120 євро

Білл Гейтс, співзасновник Microsoft і ключова фігура у світовій технологічній індустрії, є одним з найбагатших людей в історії. Його статки зазвичай перевищують 100 мільярдів доларів. Однак цей чоловік і знаний своїм відносно суворим і практичним стилем життя.

Одним із прикладів цього є його особлива пристрасть до годинників Casio, 3 моделі яких вирізняються простотою і функціональністю. Вони дуже далекі від типових розкішних годинників з непомірними цінами.

Статки Білла Гейтса дозволяють йому придбати практично будь-яку річ, яку він забажає. Тож показово, що він зупинив свій вибір на Casio. Це демонструє його прагматичний склад розуму і схильність цінувати корисність, а не статус і показуху.

Колекція Білла Гейтса – це Duro MDV106-1A, MRW-200H-1B2V та W214H-1AV. Далі трохи подробиць про ці моделі.

Ось такі годинники Casio носить мільярдер Білл Гейтс / Добірка фото від worxwatch