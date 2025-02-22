Хотя владеет более 100 миллиардами: Билл Гейтс носит дешевые часы Casio, и вот какие

Миллиардер Билл Гейтс обладает коллекцией часов Casio общей стоимостью в 120 евро. И то, что его состояние превышает 100 миллиардов евро, не играет роли.

Эти 3 часы Casio Гейтса отлично иллюстрируют его практическое мышление и личную простоту. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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У миллиардера Билла Гейтса в почете коллекция часов Casio за 120 евро

Билл Гейтс, сооснователь Microsoft и ключевая фигура в мировой технологической индустрии, является одним из самых богатых людей в истории. Его состояние обычно превышает 100 миллиардов долларов. Однако этот человек и известен своим относительно строгим и практичным стилем жизни.

Одним из примеров этого является его особая страсть к часам Casio, 3 модели которых отличаются простотой и функциональностью. Они очень далеки от типичных роскошных часов с непомерными ценами.

Состояние Билла Гейтса позволяет ему приобрести практически любую вещь, которую он пожелает. Поэтому показательно, что он остановил свой выбор на Casio. Это демонстрирует его прагматичный склад ума и склонность ценить полезность, а не статус и показуху.

Коллекция Билла Гейтса – это Duro MDV106-1A, MRW-200H-1B2V и W214H-1AV. Далее немного подробностей об этих моделях.

Вот такие часы Casio носит миллиардер Билл Гейтс / Подборка фото от worxwatch