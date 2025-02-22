Хотя владеет более 100 миллиардами: Билл Гейтс носит дешевые часы Casio, и вот какие
Миллиардер Билл Гейтс обладает коллекцией часов Casio общей стоимостью в 120 евро. И то, что его состояние превышает 100 миллиардов евро, не играет роли.
Эти 3 часы Casio Гейтса отлично иллюстрируют его практическое мышление и личную простоту. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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У миллиардера Билла Гейтса в почете коллекция часов Casio за 120 евро
Билл Гейтс, сооснователь Microsoft и ключевая фигура в мировой технологической индустрии, является одним из самых богатых людей в истории. Его состояние обычно превышает 100 миллиардов долларов. Однако этот человек и известен своим относительно строгим и практичным стилем жизни.
Одним из примеров этого является его особая страсть к часам Casio, 3 модели которых отличаются простотой и функциональностью. Они очень далеки от типичных роскошных часов с непомерными ценами.
Состояние Билла Гейтса позволяет ему приобрести практически любую вещь, которую он пожелает. Поэтому показательно, что он остановил свой выбор на Casio. Это демонстрирует его прагматичный склад ума и склонность ценить полезность, а не статус и показуху.
Коллекция Билла Гейтса – это Duro MDV106-1A, MRW-200H-1B2V и W214H-1AV. Далее немного подробностей об этих моделях.
Вот такие часы Casio носит миллиардер Билл Гейтс / Подборка фото от worxwatch
- Casio Duro MDV106-1A. В целом известна как Duro или Marlin. Имеет классический дизайн для дайвинга, прочный корпус из нержавеющей стали и безель, вращающийся в одном направлении. Благодаря водонепроницаемости до 200 метров, он идеально подходит для водных видов спорта, но в основном его выбирают на повседневную жизнь через элегантный и универсальный вид. Duro также имеет надежный кварцевый механизм и чистый циферблат, который позволяет легко считывать время. Поэтому это прочные часы с вневременным видом, которые можно носить как на деловые встречи, так и на досуге.
- Casio MRW-200H-1B2V. Также в аналоговом стиле, но с более повседневным и спортивным характером. Имеет корпус и ремешок из смолы, поэтому чрезвычайно легкий, но при этом ударопрочный и водонепроницаемый до 100 метров. Имеет окошко дня недели и даты, на циферблате – большие маркеры, которые позволяют легко считывать время, что делает его очень практичным. Поэтому модель является прекрасным спутником для активного повседневного использования.
- Спортивный цифровой хронометр Casio W214H-1AV Illuminator. Эта модель отличается тем, что является полностью цифровой, а стоит всего 24 доллара, то есть является самой дешевой из трех, но не менее ценной. Цифровой интерфейс и интегрированная светодиодная подсветка делают его надежным союзником как днем, так и ночью. Кроме функции подсветки, он имеет секундомер, таймер обратного отсчета и возможность переключения между 12- и 24-часовым форматами. Простая и легкая конструкция делает его идеальным для спорта и повседневного ношения, без опасений относительно ударов и царапин.