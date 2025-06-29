Вона – чоловік, якого розбещував у дитинстві батько: Бонні Блу вразила теоріями з мережі

Бонні Блу продовжують активно обговорювати в мережі. Одна з останніх теорій стверджує, що скандальна зірка OnlyFans – трансгендер, котрий колись був чоловіком Томом.

26-річній Бонні Блу не звикати до того, що її ненавидять. Активне обговорення зірки роликів для дорослих почалось після того, як вона за 12 годин переспала з понад 1000 чоловіків, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star. Тепер же вона змушена читати заяви про те, що Бонні колись була чоловіком.

Варте уваги Суперзірка OnlyFans розповіла, скільки вона заробляє після сексу з 500 чоловіками за день

Бонні звинувачують у тому, що вона – трансгендер

Деякі речі, які зараз у заголовках, просто смішні – що я трансгендер – ну серйозно?

– зазначила вона в інтерв'ю виданню.

Вона показала своє фото на пляжі, оброблене з допомогою ШІ, щоб вона мала вигляд хлопця. Після чого дівчину порівнюють з цим буцімто старим фото. І це вона вважає смішним. І не знає, як можна сперечатись з такими закидами.



У мережі обговорюють, що Бонні була чоловіком / Скриншот

А ось фото Бонні Блу з пляжу, і видно, що "чоловіча" версія – ШІ / Фото з інстаграму Блу

Водночас її вражає, що у цю теорію вірить чимало людей. Так, допис про це в одній лише мережі X набрав 100 мільйонів переглядів. Про це активно говорять у тіктоці й інстаграмі. Мовляв, усі хлопці, з якими вона мала справу, будуть шокованими від нової для них інформації. Дехто ще й активно дискутує про те, що Бонні буцімто збрехала, що вона – трансгендер.

У деяких відео серйозно заявляють: "Мені потрібно знати, хто її хірург".

Іноді я дивлюся на ці історії і думаю, що ніхто в це не повірить, а потім хтось бачить слід на моїй шиї і каже: "Ось тут їй видалили кадик". Як це може мене турбувати? Як я можу ображатися на людей, які сидять вдома, вигадують тіктоки і брешуть?

– спитала вона.

На думку Бонні Блу, це розвага. І що це допомагає їй продовжувати бути популярною. Люди її обговорюють, люди на неї підписуються. Відтак, вона лише у виграші.

Одна брехлива історія зачепила Бонні Блу

І хоч може здаватись, що Бонні непробивна, але є одна історія, яка її засмутила. Це була чергова брехлива легенда про зірку OnlyFans.

"Єдина історія, яка мене зачепила, – це коли хтось зробив відео в TikTok, де була фотографія мене і мого дідуся. Мій дідусь помер – на фото ми з ним на весіллі, коли мені було 10 – 11 років, він обіймає мене, і ми обоє посміхаємося. Вони сказали, що насправді це мій батько, і що він сексуально знущався зі мною протягом усього мого дитинства, і тому я роблю те, що роблю зараз", – розповіла вона.

Дівчина додала, що це відео бачила вся її родина. І вона почувалась винною, що воно з'явилось на світ.

Як каже Бонні, її дідусь помер. І раптом мільйони людей у мережі, коли побачили це фото, почали обговорювати те, що він буцімто був ґвалтівником і сексуально знущався з неї. Але все це було наглою брехнею.



Бонні Блу не подобається брехня, яка шириться мережею / Фото з інстаграму Блу

"Це було вперше, коли мені дійсно було боляче", – відверто розповіла вона.

За словами Бонні, багато людей знімають ролики про неї. Вони стверджують, що дівчина, швидше за все, має травму або ж була сексуально розбещеною у дитинстві.

"Деякі з них кажуть: "Бонні зізналася, що її зґвалтували в дитинстві", а потім завантажують моє фото, на якому мені п'ять або шість років", – додала вона.

І що ми отримуємо? Ви дивитесь на це фото і згадуєте історії про буцімто її зґвалтування. І це її бентежить, а не те, що вона переспала не з однією сотнею чоловіків.

Кажуть, Бонні Блу – 46 років

Це ще один коментар, який її дратує. Мовляв, дівчині 46 років.

Вони висловлюють мені багато ненависті, кажучи: "Вона виглядає такою старою". Я думаю, що виглядаю добре, я задоволена своїм зовнішнім виглядом,

– підкреслила Бонні.

Вона додала, що люди можуть говорити все, що їм заманеться, коли мовиться про вік. Але її все одно бентежить те, що люди плодять таку кількість брехні в мережі.



Бонні Блу продовжує епатувати мережу / Фото з інстаграму Блу

Дивіться також Популярна модель розповіла, як чоловік втік з побачення з нею: що його налякало

Водночас її абсолютно не хвилює, якщо її називають п***єю, ш***ндрою або ж с**ою.