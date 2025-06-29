Она – мужчина, которого развращал в детстве отец: Бонни Блу поразила теориями из сети

Бонни Блу продолжают активно обсуждать в сети. Одна из последних теорий утверждает, что скандальная звезда OnlyFans – трансгендер, который когда-то был мужчиной Томом.

26-летней Бонни Блу не привыкать к тому, что ее ненавидят. Активное обсуждение звезды роликов для взрослых началось после того, как она за 12 часов переспала с более 1000 мужчин, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star. Теперь же она вынуждена читать заявления о том, что Бонни когда-то была мужчиной.

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Бонни обвиняют в том, что она – трансгендер

Некоторые вещи, которые сейчас в заголовках, просто смешные – что я трансгендер – ну серьезно?

– отметила она в интервью изданию.

Она показала свое фото на пляже, обработанное с помощью ИИ, чтобы она выглядела как парень. После чего девушку сравнивают с этим якобы старым фото. И это она считает смешным. И не знает, как можно спорить с такими упреками.



В сети обсуждают, что Бонни была мужчиной / Скриншот

А вот фото Бонни Блу с пляжа, и видно, что "мужская" версия – ИИ / Фото из инстаграма Блу

В то же время ее поражает, что в эту теорию верит немало людей. Так, сообщение об этом в одной только сети X набрал 100 миллионов просмотров. Об этом активно говорят в тиктоке и инстаграме. Мол, все ребята, с которыми она имела дело, будут шокированы от новой для них информации. Некоторые еще и активно дискутируют о том, что Бонни якобы солгала, что она – трансгендер.

В некоторых видео серьезно заявляют: "Мне нужно знать, кто ее хирург".

Иногда я смотрю на эти истории и думаю, что никто в это не поверит, а потом кто-то видит след на моей шее и говорит: "Вот здесь ей удалили кадык". Как это может меня беспокоить? Как я могу обижаться на людей, которые сидят дома, придумывают тиктоки и врут?

– спросила она.

По мнению Бонни Блу, это развлечение. И что это помогает ей продолжать быть популярной. Люди ее обсуждают, люди на нее подписываются. Поэтому, она только в выигрыше.

Одна лживая история задела Бонни Блу

И хотя может казаться, что Бонни непробиваемая, но есть одна история, которая ее расстроила. Это была очередная лживая легенда о звезде OnlyFans.

"Единственная история, которая меня задела, – это когда кто-то сделал видео в TikTok, где была фотография меня и моего дедушки. Мой дедушка умер – на фото мы с ним на свадьбе, когда мне было 10 – 11 лет, он обнимает меня, и мы оба улыбаемся. Они сказали, что на самом деле это мой отец, и что он сексуально издевался надо мной на протяжении всего моего детства, и поэтому я делаю то, что делаю сейчас", – рассказала она.

Девушка добавила, что это видео видела вся ее семья. И она чувствовала себя виноватой, что оно появилось на свет.

Как говорит Бонни, ее дедушка умер. И вдруг миллионы людей в сети, когда увидели это фото, начали обсуждать то, что он якобы был насильником и сексуально издевался над ней. Но все это было наглой ложью.



Бонни Блу не нравится ложь, которая распространяется по сети / Фото из инстаграма Блу

"Это было впервые, когда мне действительно было больно", – откровенно рассказала она.

По словам Бонни, много людей снимают ролики о ней. Они утверждают, что девушка, скорее всего, имеет травму или же была сексуально развращенной в детстве.

"Некоторые из них говорят: "Бонни призналась, что ее изнасиловали в детстве", а потом загружают мое фото, на котором мне пять или шесть лет", – добавила она.

И что мы получаем? Вы смотрите на это фото и вспоминаете истории о якобы ее изнасиловании. И это ее смущает, а не то, что она переспала не с одной сотней мужчин.

Говорят, Бонни Блу – 46 лет

Это еще один комментарий, который ее раздражает. Мол, девушке 46 лет.

Они выражают мне много ненависти, говоря: "Она выглядит такой старой". Я думаю, что выгляжу хорошо, я довольна своим внешним видом,

– подчеркнула Бонни.

Она добавила, что люди могут говорить все, что им заблагорассудится, когда говорится о возрасте. Но ее все равно смущает то, что люди плодят такое количество лжи в сети.



Бонни Блу продолжает эпатировать сеть / Фото из инстаграма Блу

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В то же время ее совершенно не волнует, если ее называют ш***ой, б***ью или с**ой.