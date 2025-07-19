Бонні Блу розповіла, без чого не може вийти з дому після сексу з понад 1000 чоловіків

Бонні Блу стала шалено популярною після того, як за 12 годин переспала з 1057 чоловіками. Про зірку контенту для дорослих говорили і говорять досі. Втім, є у цієї популярності і темний бік.

Дівчина в інтерв'ю The Daily Star розповіла, що про неї вже знімають документальний фільм. Водночас вона зізналась, як почувається, коли її постійно впізнають десь на вулиці, пише 24 Канал.

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Без чого Бонні Блу не виходить на вулицю?

Зараз я не можу вийти з дому без охорони. Я практично не можу нічого робити сама. Я не можу піти на прогулянку, не можу сама вигуляти собаку. Зі мною ніколи не траплялося нічого поганого, всі надзвичайно ввічливі та поважні. Але частково це може бути тому, що я завжди з охороною, що відлякує людей,

– розповіла вона.

Водночас вона припускає, що коли люди бачать її на вулиці саму, то це "може навести їх на думку, що вони можуть підійти і щось зробити". Відтак, охорона – запобіжний захід для потенційних загроз для неї.

"Я втратила будь-яке відчуття свободи, іноді це буває важко. Я нічого не можу зробити", – продовжила вона.

Бонні Блу розуміє, що сама зробила все для того, щоб її життя було таким. Тому вона ніколи не просить, щоб її шкодували. Так, нещодавно вона спробувала піти на вечірку з подругою та сестрою у Ноттінгемі. Як результат, вона годинами фотографувалась, а люди підходили, щоб поспілкуватись з нею.

Її сестра та друзі навіть хотіли піти раніше, бо їм доводилось просто стояти, поки люди підходили і підходили до Бонні. Дівчина з ностальгією згадує ті часи, коли вона з друзями весело проводили час, і ніщо їх не турбувало.

Тож, Бонні розуміє, чому друзі не дуже хочуть з нею кудись іти. Бо будь-який вихід дівчини – зустріч з шанувальниками, навіть якщо вона її не планувала.



Бонні Блу не шкодує, що стала ще популярнішою / Фото з інстаграму Блу

Чи хотіла б Бонні Блу змінити щось у своєму житті?

Попри хейт і труднощі у житті, Бонні Блу заявила, що нічого б не міняла у своєму житті.

Коли я зустрічаюся з кимось, я ніколи не хочу, щоб вони думали: "О, вона не хоче фотографуватися" або "О, я зустріла її, і вона була грубою", тому я завжди намагаюся не пити занадто багато,

– додала Бонні.

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Вона може сидіти та розмовляти зі своїми прихильниками, фотографуватись з ними. Також вона може зняти відео для їхніх друзів, якщо її про це попросять. Бонні, яка була зіркою Only Fans, поки її не забанили, зізнається, що іноді це надзвичайно важко, але вона ні про що не шкодує.