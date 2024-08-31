Просити про допомогу – нормально: в Україні стартує кампанія про ментальне здоров'я чоловіків

"Будь другом. Собі теж" – це масштабна інформаційна кампанія проти стигми навколо проблем ментального здоров'я чоловіків. Вона має на меті заохотити чоловіків звертатися по допомогу, коли в цьому є потреба.

Це кампанія – частина "Ти як?", Всеукраїнської програми ментального здоров’я, ініціативи першої леді Олени Зеленської. Її впроваджують у партнерстві з Координаційним центром з психічного здоров’я Кабміну та МВС України, та за підтримки Фонду "Партнерство за сильну Україну", фінансованого урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

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"Будь другом. Собі теж": про що ця кампанія і для чого її проводять

В умовах повномасштабної війни українські чоловіки натрапляють на багато психологічних викликів. Це і втрата близьких, і розлука з родинами, і постійний стрес, і з усім цим може бути складно впоратися самотужки.

При цьому хлопців часто з дитинства обмежували щодо емоцій, формуючи стереотипи на кшталт "чоловіки не плачуть". Через що вже старшими чоловіки й самі собі забороняють природні реакції на стрес та переживання задля образу сильного та безстрашного.

"Будь другом. Собі теж": дивіться проморолик кампанії

Кампанія "Будь другом. Собі теж" звертається до чоловіків із закликом переосмислити своє ставлення до ментального здоров'я – крізь призму чоловічої дружби. Адже часто чоловіки готові зробити для друзів більше, ніж для себе.

Тож заклик кампанії – будь другом і собі самому, а отже піклуйся і про себе також. Цей заклик не нав’язує прямої дії, лише запрошує до рефлексії – задуматися та переглянути свої погляди й поділитися роздумами зі своїм оточенням та друзями.

Роль ветерана у проморолику виконав воїн та ведучий ICTV2 Олександр Швачка, що на досвіді відчув важливість підтримки для військових. Участю у кампанії він прагне заохотити чоловіків більше дбати про власне ментальне здоров’я та звертатися по допомогу.

Зауважимо, в рамках відбудеться низка активностей, зокрема кампанія у соціальних мережах, зовнішня реклама, соціальна реклама на радіо та ТБ. А в середині вересня на залізничному вокзалі у Києві відкриється фотовиставка з історіями підтримки та взаємодопомоги та закликом до відвідувачів замислитися про важливість турботи про себе та своїх близьких.