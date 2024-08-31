Просить о помощи – нормально: в Украине стартует кампания о ментальном здоровье мужчин

"Будь другом. Себе тоже" – это масштабная информационная кампания против стигмы вокруг проблем ментального здоровья мужчин. Ее целью является поощрить мужчин обращаться за помощью, когда в этом есть потребность.

Это кампания – часть "Ты как?", Всеукраинской программы ментального здоровья, инициативы первой леди Елены Зеленской. Ее внедряют в партнерстве с Координационным центром по психическому здоровью Кабмина и МВД Украины, и при поддержке Фонда "Партнерство за сильную Украину", финансируемого правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Нидерландов, США, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

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"Будь другом. Себе тоже": о чем эта кампания и для чего ее проводят

В условиях полномасштабной войны украинские мужчины сталкиваются со многими психологическими вызовами. Это и потеря близких, и разлука с семьями, и постоянный стресс, и со всем этим может быть сложно справиться самостоятельно.

При этом парней часто с детства ограничивали в отношении эмоций, формируя стереотипы вроде "мужчины не плачут". Из-за чего уже старшими мужчины и сами себе запрещают естественные реакции на стресс и переживания ради образа сильного и бесстрашного.

"Будь другом. Себе тоже": смотрите проморолик кампании

Кампания "Будь другом. Себе тоже" обращается к мужчинам с призывом переосмыслить свое отношение к ментальному здоровью – сквозь призму мужской дружбы. Ведь часто мужчины готовы сделать для друзей больше, чем для себя.

Поэтому призыв кампании – будь другом и себе самому, а значит заботься и о себе тоже. Этот призыв не навязывает прямого действия, только приглашает к рефлексии – задуматься и пересмотреть свои взгляды и поделиться размышлениями со своим окружением и друзьями.

Роль ветерана в проморолике исполнил воин и ведущий ICTV2 Александр Швачка, что на опыте почувствовал важность поддержки для военных. Участием в кампании он стремится поощрить мужчин больше заботиться о собственном ментальном здоровье и обращаться за помощью.

Заметим, в рамках состоится ряд активностей, в частности кампания в социальных сетях, наружная реклама, социальная реклама на радио и ТВ. А в середине сентября на железнодорожном вокзале в Киеве откроется фотовыставка с историями поддержки и взаимопомощи и призывом к посетителям задуматься о важности заботы о себе и своих близких.