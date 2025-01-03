Як ChatGPT може допомогти розв'язувати проблеми у стосунках – і чи справді може

Це правда, пари вже почали використовувати ChatGPT для розв'язання суперечок. Це не дивує у світі, де штучний інтелект все більше входить у наше життя.

Чому пари розглядають цей варіант? Бо ШІ надає нейтральну підтримку та сторонній погляд. Але чи справді це гарна ідея? 24 Канал із посиланням на GQ спробував знайти відповідь.

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Навіщо звертатися по пораду до ChatGPT щодо стосунків

Сварки неминучі в будь-яких стосунках, і коли вони трапляються, знайти правильні слова може бути складно. Ось тут на допомогу може прийти ChatGPT. ШІ пропонує формулювання вибачень або навіть рішення для усунення розбіжностей.

Ба більше, деякі дослідження показують, що посередництво (тут не важливо, людське чи технологічне) допомагає розв'язувати конфлікти. А ChatGPT завжди поруч та є сучасним і доступним інструментом.

І ще нюанс: у ситуаціях, коли емоції зашкалюють, пауза для формулювання думки – сама по собі є способом упоратися зі сваркою.

А якщо пара сперечається через щось побутове, ChatGPT легко запропонує рішення, як розділити обов'язки й перетворити напругу на конструктивну дискусію.

ШІ може надати поради щодо конфліктів у стосунках, але чи справді варто до нього звертатися? / Фото rawpixel.com@freepik

Обмеження та небезпеки участі ШІ у стосунках

Важливо пам'ятати, що використання ChatGPT у сімейних справах не позбавлене ризиків.

Одна з головних небезпек – у потенційній упередженості. Як і будь-який алгоритм, ChatGPT навчається на даних, які містять культурні або соціальні упередження. Тобто поради, які він надає, можуть не бути універсальними.

Як і будь-який алгоритм, ChatGPT навчається на даних, які містять культурні або соціальні упередження. Тобто поради, які він надає, можуть не бути універсальними. Щобільше, хтось із пари (чи й обоє) може маніпулювати штучним інтелектом , щоб підтвердити свої аргументи. А це може знищити довіру і створити ситуацію, в якій один із партнерів здобуває перевагу, тоді як у стосунках важливо заохочувати чесний і шанобливий діалог.

, щоб підтвердити свої аргументи. А це може знищити довіру і створити ситуацію, в якій один із партнерів здобуває перевагу, тоді як у стосунках важливо заохочувати чесний і шанобливий діалог. До цього всього використання ChatGPT ще й може призвести до певної форми залежності. Якщо хтось занадто часто покладається на ШІ, це може створити дисбаланс у динаміці пари, усуваючи зі спілкування емоції та емпатію.

Тобто ШІ, яким би розумним він не був, не може замінити людське спілкування. Живий обмін емоціями незамінний. А запорукою хорошої комунікації є не поради алгоритмів, а вміння слухати партнера та уникати безглуздих сварок.

І відповіді ChatGPT, хоча і можуть бути корисними, не враховують емоційний контекст. А ми ж знаємо, що невербальна мова, тон голосу та інші емоційні елементи відіграють вирішальну роль у спілкуванні.

Отже, чи може ChatGPT допомогти вирішити суперечки в парі? За певних обставин і певну користь він принесе, це так. Однак саме справжнє спілкування залишається основою міцних стосунків.