А хтось готовий на все, щоб бути у парі. Утім, бути готовим замало. 24 Канал із посиланням на GQ пише про те, що може стати на заваді.
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Ось 6 причин, чому у вас немає пари
- Ви занадто зосереджені на собі. Якщо ви самотні й запитуєте себе: "Що зі мною не так?" – то ви фокусуєтесь на собі, а це неправильно. Справа не в тілі чи біографії, і мало яка людина зустрічається з хлопцем тому, що їй сподобалися його передпліччя або тому, що він працює у банку. Якщо людина зацікавлена у вас лише з цих причин, то її не цікавить, хто ви насправді, і такі стосунки дуже швидко зійдуть на пси. Тож передовсім – припиніть зациклюватися на собі, а почніть думати про те, як ви можете додати цінності в життя іншої людини.
- Ви зустрічаєтеся з кимось тільки коли п'яні. Ви та ваші друзі можете витворяти будь-що на вечірках, але ж зрозумійте – тільки ваша соціальна група вважає їх смішними. Це прекрасно, але перед потенційною парою – ви просто ще один хлопець, який бризкає лимонним соком собі в око в барі.
- Ви не запрошуєте на побачення. Чимало розумних, веселих, привабливих чоловіків кажуть, що їхній найгірший страх – бути відкинутим. Так, відкритися іншій людині може бути страшно, тому що вам доведеться показати цій людині, що у вас є справжні почуття. Але, знаєте, за статистикою, ви з більшою ймовірністю зустрінетесь з людиною, якщо запросите її на побачення. І "ні" не буде чимось особистим – просто рухайтеся далі.
Що може завадити вам знайти собі пару / Фото freepik
- Ви чекаєте на ідеальну людину. Але її не існує. Якщо ви чекаєте, що у вашому житті з'явиться ідеалізований прояв вашого наступного партнера, готуйтеся до самотньої старості. У кожної людини є хороші якості – зосередьтеся на них. Не зациклюйтеся на тому, чого людина не може вам дати.
- Ви нічого не пропонуєте. Але ж в основі людських стосунків зазвичай лежить угода. Люди хочуть проводити час одне з одним, тому що вони щось отримують від цього – доброту, інтелект, сміх, зрештою, час і сексуальну хімію.
- У вас на плечах гора невпевненості. У вас не такий розмір пеніса? Є купа боргів? Ви сироїд і боїтеся про це сказати? Що ж, вам потрібно розібратися з цим усім зараз. Відчуття, що ви "не такий, як усі" – безглузде, насправді ви достатньо такі, які ви є. Прагнення до самовдосконалення має сенс, але з'ясуйте, що ви дійсно можете змінити, і змиріться з тим, що не можете. Немає нічого більш привабливого, ніж людина, якій комфортно з тим, ким вона є, і яка не намагається бути тим, ким вона не є.