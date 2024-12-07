Є чіткі ознаки того, що ваш партнер – нарцис, і ось чому їх варто знати й бачити
Дослідження, проведене Нью-Йоркським університетом у 2021 році, показало, що в основі нарцисизму – невпевненість у собі. А компенсують цю невпевненість вони, надмірно підкреслюючи й вихваляючи свої здібності.
Така поведінка зрештою викликає відторгнення з боку інших, що ще більше посилює невпевненість нарцисів та замикає коло. Як розпізнати нарциса у людині та чому важливо це зробити, розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.
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Пояснюємо, як визначити, чи ваш партнер зациклений на собі
Наука розрізняє 2 типи нарцисів. Перший – це вразливі, високоінтровертні, невпевнені в собі та соціально замкнуті люди, схильні до захисних дій. Другий – люди з перебільшеним уявленням про свою важливість, здібності або знання. Спільне те, що усі нарциси надзвичайно зацікавлені в собі.
У стосунках це створює проблеми, адже нарцис ігнорує потреби іншої людини. Він любить говорити про себе і дбає лише про власні бажання та потреби, вимагаючи любові й постійної уваги. Зустрічатися з нарцисом може бути складно, емоційно виснажливо, і навіть власна самооцінка такої людини може постраждати. Не кажучи вже про те, що виникають сумніви у своїй цінності у стосунках.
Якщо ви шукаєте здорових стосунків, вільних від токсичних установок, важливо знати ці кілька характерних ознак нарцисичної поведінки, і розпізнавати їх вже під час перших побачень.
- По-перше, нарцис має постійну потребу в захваті. Якщо ви помічаєте, що партнер постійно шукає похвали (чи то мовиться про компліменти зовнішності наживо, чи про лайки постів в інстаграмі тощо), це явний червоний прапорець. Нарцис часто перебільшує, щоб почути визнання або співчуття. А захоплення і схвалення з боку інших їм потрібне, щоб заспокоїти своє его.
- По-друге, нарциси вважають, що мають право на все. Якщо людина, з якою ви зустрічаєтесь, хоче особливого ставлення і вимагає його – це ознака, що вона має завищену самооцінку і вважає себе винятковою, вищою за інших, за правила та межі. Ваш партнер нарцисичний, якщо він схильний зосереджуватися на тому, що підтверджує його переконання, відкидаючи при цьому протиріччя. Така форма вибіркової уваги посилює його почуття права на все у стосунках.
- По-третє, нарцисам бракує емпатії. Ви помітили, що партнер не бере до уваги ваші почуття? Однією з токсичних рис нарцисів є відсутність емпатії та небажання докладати зусиль, щоб зрозуміти ваші емоції або піклуватися про них. Вони можуть навіть принижувати ваші почуття як неважливі.
- По-четверте, нарциси хочуть говорити тільки про себе. Здебільшого вони егоцентричні й схильні ставити власні потреби та почуття вище за ваші. Ви побачите, що вони схильні постійно переводити розмову на себе і нудьгувати, коли ви ділитеся своїми думками або почуттями.
- І, по-п'яте, нарциси вимагають уваги, і дуже багато. Зазвичай нарцис вважає себе найцікавішою і найважливішою людиною в кімнаті. І ще й хоче, щоб усі про це знали. Якщо ви на побаченні, а людина постійно говорить про себе – це одностороння, егоцентрична взаємодія, яка у стосунках не є здоровою.