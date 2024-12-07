Є чіткі ознаки того, що ваш партнер – нарцис, і ось чому їх варто знати й бачити

Дослідження, проведене Нью-Йоркським університетом у 2021 році, показало, що в основі нарцисизму – невпевненість у собі. А компенсують цю невпевненість вони, надмірно підкреслюючи й вихваляючи свої здібності.

Така поведінка зрештою викликає відторгнення з боку інших, що ще більше посилює невпевненість нарцисів та замикає коло. Як розпізнати нарциса у людині та чому важливо це зробити, розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

Дивіться також Тривожні дзвіночки для стосунків: 5 ознак того, що вас більше не кохають

Пояснюємо, як визначити, чи ваш партнер зациклений на собі

Наука розрізняє 2 типи нарцисів. Перший – це вразливі, високоінтровертні, невпевнені в собі та соціально замкнуті люди, схильні до захисних дій. Другий – люди з перебільшеним уявленням про свою важливість, здібності або знання. Спільне те, що усі нарциси надзвичайно зацікавлені в собі.

У стосунках це створює проблеми, адже нарцис ігнорує потреби іншої людини. Він любить говорити про себе і дбає лише про власні бажання та потреби, вимагаючи любові й постійної уваги. Зустрічатися з нарцисом може бути складно, емоційно виснажливо, і навіть власна самооцінка такої людини може постраждати. Не кажучи вже про те, що виникають сумніви у своїй цінності у стосунках.

Якщо ви шукаєте здорових стосунків, вільних від токсичних установок, важливо знати ці кілька характерних ознак нарцисичної поведінки, і розпізнавати їх вже під час перших побачень.

Як розпізнати нарциса в стосунках чи вже на перших побаченнях? / Фото freepik