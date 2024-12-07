Есть четкие признаки того, что ваш партнер – нарцисс, и вот почему их стоит знать и видеть
Исследование, проведенное Нью-Йоркским университетом в 2021 году, показало, что в основе нарциссизма лежит неуверенность в себе. А компенсируют эту неуверенность они, чрезмерно подчеркивая и восхваляя свои способности.
Такое поведение в конце концов вызывает отторжение со стороны других, что еще больше усиливает неуверенность нарциссов и замыкает круг. Как распознать нарцисса в человеке и почему важно это сделать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Объясняем, как определить, зациклен ли ваш партнер на себе
Наука различает 2 типа нарциссов. Первый – это уязвимые, высокоинтровертные, неуверенные в себе и социально замкнутые люди, склонные к защитным действиям. Второй – люди с преувеличенным представлением о своей важности, способностях или знаниях. Общее то, что все нарциссы чрезвычайно заинтересованы в себе.
В отношениях это создает проблемы, ведь нарцисс игнорирует потребности другого человека. Он любит говорить о себе и заботится только о собственных желаниях и потребностях, требуя любви и постоянного внимания. Встречаться с нарциссом может быть сложно, эмоционально изнурительно, и даже собственная самооценка такого человека может пострадать. Не говоря уже о том, что возникают сомнения в своей ценности в отношениях.
Если вы ищете здоровые отношения, свободные от токсичных установок, важно знать эти несколько характерных признаков нарциссического поведения, и распознавать их уже во время первых свиданий.
- Во-первых, нарцисс имеет постоянную потребность в восторге. Если вы замечаете, что партнер постоянно ищет похвалы (идет ли речь о комплиментах внешности вживую, или о лайках постов в инстаграме и так далее), это явный красный флажок. Нарцисс часто преувеличивает, чтобы услышать признание или сочувствие. А восхищение и одобрение со стороны других им нужно, чтобы успокоить свое эго.
- Во-вторых, нарциссы считают, что имеют право на все. Если человек, с которым вы встречаетесь, хочет особого отношения и требует его – это признак, что у него завышенная самооценка и он считает себя исключительным, выше других, выше правил и границ. Ваш партнер нарциссичен, если он склонен сосредотачиваться на том, что подтверждает его убеждения, отвергая при этом противоречия. Такая форма избирательного внимания усиливает его чувство права на все в отношениях.
- В-третьих, нарциссам не хватает эмпатии. Вы заметили, что партнер не принимает во внимание ваши чувства? Одной из токсичных черт нарциссов является отсутствие эмпатии и нежелание прилагать усилия, чтобы понять ваши эмоции или заботиться о них. Они могут даже унижать ваши чувства как неважные.
- В-четвертых, нарциссы хотят говорить только о себе. В основном они эгоцентричны и склонны ставить собственные потребности и чувства выше ваших. Вы увидите, что они склонны постоянно переводить разговор на себя и скучать, когда вы делитесь своими мыслями или чувствами.
- И, в-пятых, нарциссы требуют внимания, и очень много. Обычно нарцисс считает себя самым интересным и самым важным человеком в комнате. А еще и хочет, чтобы все об этом знали. Если вы на свидании, а человек постоянно говорит о себе – это одностороннее, эгоцентрическое взаимодействие, которое в отношениях не является здоровым.