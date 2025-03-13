Якщо ваша пара сказала вам цю фразу – готуйтеся до розлучення

Якщо у стосунках є негаразди, це не катастрофа – більшість із них можна усунути за взаємного бажання. Але є певні слова, які чітко сигналізують про наближення розриву.

Експертка зі знайомств Луанна Ворд попереджає, що проста фраза з 6 слів може стати таким яскравим сигналом. 24 Канал завдяки New York Post розповідає докладніше.

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Ніхто не захоче чути ці слова від своєї половинки

Луанна Ворд наголошує, що коли хтось каже: "Я не хочу зробити тобі боляче", – він насправді говорить геть інше. Ця фраза має вас попередити, а не заспокоїти, бо вона свідчить, що ця людина вірить, ніби ви відчуваєте до неї більше, ніж вона до вас.

Це означає, що вона не повністю віддана, вона знає, що ви дбаєте про неї більше, і вона закладає фундамент, щоб виправдати свою майбутню погану поведінку,

– каже експертка.

Почути цю фразу з 6 слів не сподобається нікому / Фото freepik

Тобто ця фраза з 6 слів – "я не хочу робити тобі боляче" – це червоний прапорець у стосунках. Тривожна фраза, завуальована під турботу, яка не має на меті "пощадити ваші почуття", а скоріше "пощадити їхню провину".

Тому слухайте уважно і бережіть своє серце, підсумовує Ворд. Але не відчувайте себе винним, якщо почуєте цю фразу. Ба й інша людина не має відчувати провину за те, що образила ваші почуття, коли сказала цю фразу.

Просто якщо її почуєте, то сприйміть це як сигнал, що час спокійно переосмислити стосунки. Тому що у підсумку ваша пара таки зробить вам боляче, якщо ви ніяк не відреагуєте.