Если ваша пара сказала вам эту фразу – готовьтесь к расставанию

Если в отношениях есть проблемы, это не катастрофа – большинство из них можно устранить при взаимном желании. Но есть определенные слова, которые четко сигнализируют о приближении разрыва.

Эксперт по знакомствам Луанна Уорд предупреждает, что простая фраза из 6 слов может стать таким ярким сигналом. 24 Канал благодаря New York Post рассказывает подробнее.

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Никто не захочет слышать эти слова от своей половинки

Луанна Уорд отмечает, что когда кто-то говорит: "Я не хочу сделать тебе больно", – он на самом деле говорит совсем другое. Эта фраза должна вас предупредить, а не успокоить, потому что она свидетельствует, что этот человек верит, будто вы чувствуете к нему больше, чем он к вам.

Это означает, что он не полностью предан, он знает, что вы заботитесь о нем больше, и он закладывает фундамент, чтобы оправдать свое будущее плохое поведение,

– говорит эксперт.

Услышать эту фразу из 6 слов не понравится никому / Фото freepik

То есть эта фраза из 6 слов – "я не хочу делать тебе больно" – это красный флажок в отношениях. Тревожная фраза, завуалированная под заботу, которая не имеет целью "пощадить ваши чувства", а скорее "пощадить их вину".

Поэтому слушайте внимательно и берегите свое сердце, подытоживает Уорд. Но не чувствуйте себя виноватым, если услышите эту фразу. Да и другой человек не должен чувствовать вину за то, что оскорбил ваши чувства, когда сказал эту фразу.

Просто если ее услышите, то воспримите это как сигнал, что пора спокойно переосмыслить отношения. Потому что в итоге ваша пара таки сделает вам больно, если вы никак не отреагируете.