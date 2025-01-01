Ризики секонд-хенду: чому важливо прати вживаний одяг і як це робити правильно

Долучатися до моди секонд-хенду – це чудово і відповідально. Це ода довговічності, позачасовості та винахідливості.

Але тільки якщо ви знаєте, як уникнути невидимих пасток, які може приховувати ваш одяг, зокрема – мікроби. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Невидимі ризики секонд-хенду

Наш одяг – це продовження нас. І не тільки в символічному сенсі, а й у практичному: кожне волокно містить те, що виділяє наша шкіра – мільйони бактерій, грибків і навіть вірусів.

Цей світ, пристосований до нашого тіла, може стати небезпечним, коли змінить носія. Вживаний одяг може приховувати патогенні мікроорганізми, такі як золотистий стафілокок, грибки, такі як Candida, та паразитів, такі як Sarcoptes scabiei.

Що ж робити? Передовсім, уникати певних тканин. Скажімо, в поліестері певні мікроби можуть виживати до 200 днів в умовах високої вологості. І, звісно, ніколи не недооцінювати силу гарячої води та мила.

Температура 60 градусів ідеальна для знищення бактерій і вірусів, які могли оселитися у ваших вінтажних речах. Якщо ваша пральна машина не дозволяє прати при такій температурі, пасуватиме й дезінфікуючий засіб для текстилю.

Як уникнути невидимих пасток, які може приховувати одяг із секонд-хенду / Фото freepik

Під час першого прання також не забудьте відокремити ці речі від решти білизни, щоб уникнути перехресного забруднення.

Висока температура сушіння також важлива, підійде й парова праска. Вона здатна вбити будь-яких мікроскопічних зловмисників, які ще могли чинити опір.

Щодо делікатних речей або тих, які не можна прати в пральній машині. Тут потрібне професійне чищення або гаряча ванна з антибактеріальним миючим засобом.

Додаткові поради для ідеального прання:

Застосуйте попереднє ручне прання. Замочіть одяг у гарячій воді з великою дозою антибактеріального миючого засобу.

У пральній машині, якщо можливо, обирайте програму з дезінфікуючим засобом.

Для делікатного одягу обирайте низькі температури з м'яким спеціальним миючим засобом.

Для сушіння обирайте барабанну сушку або сушіння на сонці, що є чудовим природним дезінфікуючим засобом.

Отже, перш ніж ви одягнете свою останню знахідку з секонд-хенду, згадайте: чарівність вінтажного одягу не лише в його крої, кольорі чи матеріалі – а й у впевненості, що він не завдасть вам шкоди.