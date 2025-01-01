Риски секонд-хенда: почему важно стирать подержанную одежду и как это делать правильно

Приобщаться к моде секонд-хенда – это прекрасно и ответственно. Это ода долговечности, вневременности и изобретательности.

Но только если вы знаете, как избежать невидимых ловушек, которые может скрывать ваша одежда, в частности – микробы. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

Смотрите также Нанесите это популярное средство на подошву обуви, чтобы больше не падать на льду

Невидимые риски секонд-хенда

Наша одежда – это продолжение нас. И не только в символическом смысле, но и в практическом: каждое волокно содержит то, что выделяет наша кожа – миллионы бактерий, грибков и даже вирусов.

Этот мир, приспособленный к нашему телу, может стать опасным, когда сменит носителя. Бывшая в употреблении одежда может скрывать патогенные микроорганизмы, такие как золотистый стафилококк, грибки, такие как Candida, и паразитов, такие как Sarcoptes scabiei.

Что же делать? Прежде всего, избегать определенных тканей. Скажем, в полиэстере некоторые микробы могут выживать до 200 дней в условиях высокой влажности. И, конечно, никогда не недооценивать силу горячей воды и мыла.

Температура 60 градусов идеальна для уничтожения бактерий и вирусов, которые могли поселиться в ваших винтажных вещах. Если ваша стиральная машина не позволяет стирать при такой температуре, подойдет и дезинфицирующее средство для текстиля.

Как избежать невидимых ловушек, которые может скрывать одежда из секонд-хенда / Фото freepik

Во время первой стирки также не забудьте отделить эти вещи от остального белья, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Высокая температура сушки также важна, подойдет и паровой утюг. Он способен убить любых микроскопических злоумышленников, которые еще могли сопротивляться.

Что касается деликатных вещей или тех, которые нельзя стирать в стиральной машине. Здесь нужна профессиональная чистка или горячая ванна с антибактериальным моющим средством.

Дополнительные советы для идеальной стирки:

Примените предварительную ручную стирку. Замочите одежду в горячей воде с большой дозой антибактериального моющего средства.

В стиральной машине, если возможно, выбирайте программу с дезинфицирующим средством.

Для деликатной одежды выбирайте низкие температуры с мягким специальным моющим средством.

Для сушки выбирайте барабанную сушку или сушку на солнце, что является прекрасным естественным дезинфицирующим средством.

Итак, прежде чем вы оденете свою последнюю находку из секонд-хенда, вспомните: очарование винтажной одежды не только в ее крое, цвете или материале – но и в уверенности, что она не нанесет вам вреда.