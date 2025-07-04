Загубили викрутку – а й не біда: ось 5 чудових інструментів замість неї

Загубили викрутку? Або забули, де поклали, а часу шукати нема, бо треба терміново закрутити чи розкрутити гвинт? Не панікуйте – у вашій кишені чи десь поблизу точно є щось, що врятує ситуацію.

І це може бути цілком звичайний предмет, один із тих, які ви використовуєте щодня – але крім основної функції він ще й може стати чудовим замінником викрутки. 24 Канал завдяки GQ назве вам 5 таких предметів.

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Ці предмети на заміну точно поруч із вами: як закрутити гвинт без викрутки?

Ці інструменти можуть замінити викрутки та допоможуть вам в екстрених випадках. Головне – правильно їх застосовувати, щоб не пошкодити гвинт чи сам "інструмент".

Монета. Це найпростіший інструмент, який можна використовувати замість викрутки. Щоправда, доведеться підібрати монети відповідної товщини під ваші задачі, але хіба з викрутками не так само? Монети ефективні, тільки не прикладайте надмірну силу, щоб не погнути її, не пошкодити гвинт або власні пальці. До слова, якщо монета слизька, можна обмотати її гумкою.

Це найпростіший інструмент, який можна використовувати замість викрутки. Щоправда, доведеться підібрати монети відповідної товщини під ваші задачі, але хіба з викрутками не так само? Монети ефективні, тільки не прикладайте надмірну силу, щоб не погнути її, не пошкодити гвинт або власні пальці. До слова, якщо монета слизька, можна обмотати її гумкою. Рулетка. Несподіваний предмет для заміни викрутки, але якщо вона металева з твердими й тонкими кінцями – то спрацює. Вставте металеву частину рулетки або її кінець у гвинт і повільно повертайте. Зазвичай рулетка ефективна для невеликих гвинтів у легких пристроях або побутових речах. З рулеткою ви не зможете прикласти таку силу, як із викруткою, тож вона не підходить для великих або міцно закріплених гвинтів.

5 несподіваних речей, які врятують вас у ситуації, коли ви забули чи загубили викрутку / Фото freepik

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