Загубили викрутку – а й не біда: ось 5 чудових інструментів замість неї
- Є дуже прості предмети, які можна використати як замінники викрутки в екстрених ситуаціях.
- Ці предмети підходять не для всіх гвинтів, але вони точно завжди є у вас під рукою.
Загубили викрутку? Або забули, де поклали, а часу шукати нема, бо треба терміново закрутити чи розкрутити гвинт? Не панікуйте – у вашій кишені чи десь поблизу точно є щось, що врятує ситуацію.
І це може бути цілком звичайний предмет, один із тих, які ви використовуєте щодня – але крім основної функції він ще й може стати чудовим замінником викрутки. 24 Канал завдяки GQ назве вам 5 таких предметів.
Дивіться також Покроковий посібник для водіїв, як замінити колесо за 15 хвилин
Ці предмети на заміну точно поруч із вами: як закрутити гвинт без викрутки?
Ці інструменти можуть замінити викрутки та допоможуть вам в екстрених випадках. Головне – правильно їх застосовувати, щоб не пошкодити гвинт чи сам "інструмент".
- Монета. Це найпростіший інструмент, який можна використовувати замість викрутки. Щоправда, доведеться підібрати монети відповідної товщини під ваші задачі, але хіба з викрутками не так само? Монети ефективні, тільки не прикладайте надмірну силу, щоб не погнути її, не пошкодити гвинт або власні пальці. До слова, якщо монета слизька, можна обмотати її гумкою.
- Рулетка. Несподіваний предмет для заміни викрутки, але якщо вона металева з твердими й тонкими кінцями – то спрацює. Вставте металеву частину рулетки або її кінець у гвинт і повільно повертайте. Зазвичай рулетка ефективна для невеликих гвинтів у легких пристроях або побутових речах. З рулеткою ви не зможете прикласти таку силу, як із викруткою, тож вона не підходить для великих або міцно закріплених гвинтів.
Варто знати Навчіться ловити рибу руками – це важлива навичка виживання у наші непередбачувані часи
- Ложка. А це найдоступніший предмет і чудовий замінник викрутки. Металеві ложки з тонкою ручкою ідеально підходять для закручування гвинтів. Ложки підійдуть для складання кухонного приладдя або простих меблів. Але якщо прикласти надмірну силу, ложка може зігнутися – якщо помічаєте, що починає, не продовжуйте.
- Ключ. Також поширений інструмент, який носять із собою майже всі, і його можна легко використовувати замість викрутки. Тонкий і міцний кінець ключа може підійти до невеликих гвинтів з плоскою головкою. Однак міцність ключів не дуже вражає, тому вам потрібно буде добре контролювати силу.
- Ножиці. Кінці ножиць також є корисним інструментом, який може замінити викрутку. Міцні металеві ножиці підходять для роботи з гвинтами невеликих електронних пристроїв або простих побутових предметів. Однак леза ножиць гострі – тому краще використовувати їх у захисних рукавичках.