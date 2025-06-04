Насправді замінити колесо власноруч під силу кожному – з правильними інструментами та знанням порядку дій, звісно. Посібник про це надає вам 24 Канал завдяки wikiHow.

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Що робити, якщо потрібно самостійно замінити колесо: докладна інструкція

Що потрібно мати обов'язково:

Накачане запасне колесо.

Домкрат.

Балонний ключ.

Підпірку – як-от камінь або брус.

Рукавички, килимок чи картон – за бажанням і для комфорту.

Що зробити найперше – це переконатися, що заміна колеса буде безпечною. Для цього:

Зупиніться на рівній та стабільній поверхні, не на схилі, увімкніть аварійні вогні.

та стабільній поверхні, не на схилі, увімкніть аварійні вогні. Поставне авто на "ручник" ( гальмо для стоянки).

для стоянки). Покладіть під колеса з протилежного боку підпірку, щоб машина не покотилася.

Далі підготуйте інструменти для роботи, запаску, та покладіть це все поруч із колесом, яке потрібно замінити.

Замінити колесо під силу кожному – з правильними інструментами та знанням порядку дій / Фото artursafronovvvv@freepik

А тепер дійте так:

Зніміть ковпачок і послабте болти за допомогою балонного ключа, поки машина ще на землі. Не знімайте їх повністю, лише поверніть на чверть чи пів оберту проти годинникової стрілки.

і послабте болти за допомогою балонного ключа, поки машина ще на землі. Не знімайте їх повністю, лише поверніть на чверть чи пів оберту проти годинникової стрілки. Знайдіть точку для домкрата – вона біля колеса. У старіших авто це рама, у новіших є виступи на швах. Якщо не можете зорієнтуватися, мусите поглянути в інструкцію до машини.

для домкрата – вона біля колеса. У старіших авто це рама, у новіших є виступи на швах. Якщо не можете зорієнтуватися, мусите поглянути в інструкцію до машини. Поставте домкрат так, щоб він був стійким, та обережно підіймайте авто, поки колесо не відірветься від землі.

так, щоб він був стійким, та обережно підіймайте авто, поки колесо не відірветься від землі. Повністю відкрутіть болти та зніміть колесо. Варто покласти його під дно, буде додаткова страховка на випадок падіння домкрата.

та зніміть колесо. Варто покласти його під дно, буде додаткова страховка на випадок падіння домкрата. Тепер поставте запасне колесо на болти та закрутіть їх вручну, не затягуйте сильно. Переконайтеся, що закруглений кінець гайки спрямований до колеса, інакше воно буде хитатися.

колесо на болти та закрутіть їх вручну, не затягуйте сильно. Переконайтеся, що закруглений кінець гайки спрямований до колеса, інакше воно буде хитатися. Після цього можете опускати машину, прибирати домкрат і пробите колесо, і спокійно тим самим балонним ключем міцно затягувати болти. Краще це робити "зірочкою" (наприклад, верхній, нижній, лівий, правий), щоб колесо сіло рівно.

болти. Краще це робити "зірочкою" (наприклад, верхній, нижній, лівий, правий), щоб колесо сіло рівно. Тепер приберіть інструменти та підпірку, і перевірте тиск у запасному колесі. Якщо маєте як – зробіть на місці манометром, якщо ні – якомога швидше у сервісі.

Увесь процес не мав би зайняти у вас понад 30 хвилин, і навіть 15 – якщо у вас вже буде бодай один практичний досвід.