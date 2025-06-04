Насправді замінити колесо власноруч під силу кожному – з правильними інструментами та знанням порядку дій, звісно. Посібник про це надає вам 24 Канал завдяки wikiHow.
Дивіться також Найгірші автомобілі у 2025: не купуйте ці моделі, якщо не хочете жити в СТО
Що робити, якщо потрібно самостійно замінити колесо: докладна інструкція
Що потрібно мати обов'язково:
- Накачане запасне колесо.
- Домкрат.
- Балонний ключ.
- Підпірку – як-от камінь або брус.
Рукавички, килимок чи картон – за бажанням і для комфорту.
Що зробити найперше – це переконатися, що заміна колеса буде безпечною. Для цього:
- Зупиніться на рівній та стабільній поверхні, не на схилі, увімкніть аварійні вогні.
- Поставне авто на "ручник" (гальмо для стоянки).
- Покладіть під колеса з протилежного боку підпірку, щоб машина не покотилася.
Далі підготуйте інструменти для роботи, запаску, та покладіть це все поруч із колесом, яке потрібно замінити.
Замінити колесо під силу кожному – з правильними інструментами та знанням порядку дій / Фото artursafronovvvv@freepik
А тепер дійте так:
- Зніміть ковпачок і послабте болти за допомогою балонного ключа, поки машина ще на землі. Не знімайте їх повністю, лише поверніть на чверть чи пів оберту проти годинникової стрілки.
- Знайдіть точку для домкрата – вона біля колеса. У старіших авто це рама, у новіших є виступи на швах. Якщо не можете зорієнтуватися, мусите поглянути в інструкцію до машини.
- Поставте домкрат так, щоб він був стійким, та обережно підіймайте авто, поки колесо не відірветься від землі.
- Повністю відкрутіть болти та зніміть колесо. Варто покласти його під дно, буде додаткова страховка на випадок падіння домкрата.
- Тепер поставте запасне колесо на болти та закрутіть їх вручну, не затягуйте сильно. Переконайтеся, що закруглений кінець гайки спрямований до колеса, інакше воно буде хитатися.
- Після цього можете опускати машину, прибирати домкрат і пробите колесо, і спокійно тим самим балонним ключем міцно затягувати болти. Краще це робити "зірочкою" (наприклад, верхній, нижній, лівий, правий), щоб колесо сіло рівно.
- Тепер приберіть інструменти та підпірку, і перевірте тиск у запасному колесі. Якщо маєте як – зробіть на місці манометром, якщо ні – якомога швидше у сервісі.
Увесь процес не мав би зайняти у вас понад 30 хвилин, і навіть 15 – якщо у вас вже буде бодай один практичний досвід.