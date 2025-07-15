Стиль, технології, самоповага: як сучасні чоловіки доглядають за собою у 2025 році
- Чоловічий догляд у 2025 році передбачає інвестиції в якісні засоби, індивідуальні аромати, поєднання функціональності з естетикою.
- Цифрові технології, такі як аналіз шкіри за допомогою смартфона та персоналізовані рекомендації, стали частиною чоловічого догляду.
- Нова хвиля чоловічого догляду є частиною цілісного тренду Beyond Skincare, що охоплює також турботу про харчування, фітнес, моду та рівновагу розуму.
Нікого вже не дивує той факт, що догляд за чоловіками швидко розвивається та міцно закріпився у трендах. Усе змінилося – від простих лосьйонів після гоління чи гелів для душу ми перейшли до цілісних концепцій.
Причім не тільки для шкіри та тіла, а й для розуму. Покоління сучасних чоловіків зосереджене на естетиці, профілактиці та свідомому формуванні свого вигляду, пише 24 Канал із посиланням на Shots Magazine.
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Тренд Beyond Skincare: яким є догляд за чоловіками у 2025 році?
Догляд за собою для чоловіків сьогодні – передовсім, це частина іміджу. Чоловіки інвестують у якісні креми, антивікові сироватки, гіалуронові кислоти, процедури для обличчя та індивідуальні аромати. На першому місці вже не просто функціональність, а поєднання її з естетикою.
Велнес замінив мачизм. Сучасний чоловік дбає про свою зовнішність без марнославства, а естетика стала формою самоповаги. Мікродермабразія, медичні пілінги, бротокс (ботокс для чоловіків) – більше не табуйовані теми, а спа-відпочинок та ексклюзивні засоби для догляду – звична частина способу життя.
Нова чоловіча косметика уникає сильних ароматів, важливішими стали ретельно протестовані функціональні складники. Чиста краса та елегантна упаковка – просто стандарт. Бренди Horace, Aesop, La Mer Men чи Dr. Barbara Sturm тощо мають лінійки, розроблені спеціально для чоловічої шкіри.
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Цифрові інструменти також стали частиною нового догляду за чоловіками. Нікого вже не дивує аналіз шкіри за допомогою камери смартфона, персоналізовані рекомендації через додатки або віртуальні помічники з догляду. Технології підтримують ефективність, а чоловіки покладаються на розумну підтримку, яка ще й не вимагає докладання особливих зусиль.
Важливо зауважити, що нова хвиля чоловічого догляду є частиною цілісного тренду. Тобто той, хто доглядає за собою, зазвичай дбає і про харчування, фітнес, моду та рівновагу розуму. Цей цілісний тренд називають Beyond Skincare, і він є чітким сигналом, що догляд за чоловіками став мейнстрімом.
Доглянутий чоловік сьогодення демонструє впевненість, стиль і самоповагу. І його мантра – мати гарний вигляд, добре почуватися та бути автентичним.