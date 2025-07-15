Стиль, технології, самоповага: як сучасні чоловіки доглядають за собою у 2025 році

Нікого вже не дивує той факт, що догляд за чоловіками швидко розвивається та міцно закріпився у трендах. Усе змінилося – від простих лосьйонів після гоління чи гелів для душу ми перейшли до цілісних концепцій.

Причім не тільки для шкіри та тіла, а й для розуму. Покоління сучасних чоловіків зосереджене на естетиці, профілактиці та свідомому формуванні свого вигляду, пише 24 Канал із посиланням на Shots Magazine.

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Тренд Beyond Skincare: яким є догляд за чоловіками у 2025 році?

Догляд за собою для чоловіків сьогодні – передовсім, це частина іміджу. Чоловіки інвестують у якісні креми, антивікові сироватки, гіалуронові кислоти, процедури для обличчя та індивідуальні аромати. На першому місці вже не просто функціональність, а поєднання її з естетикою.

Велнес замінив мачизм. Сучасний чоловік дбає про свою зовнішність без марнославства, а естетика стала формою самоповаги. Мікродермабразія, медичні пілінги, бротокс (ботокс для чоловіків) – більше не табуйовані теми, а спа-відпочинок та ексклюзивні засоби для догляду – звична частина способу життя.

Нова чоловіча косметика уникає сильних ароматів, важливішими стали ретельно протестовані функціональні складники. Чиста краса та елегантна упаковка – просто стандарт. Бренди Horace, Aesop, La Mer Men чи Dr. Barbara Sturm тощо мають лінійки, розроблені спеціально для чоловічої шкіри.

Чоловіча краса стала мейнстрімом у 2025 / Фото freepik

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Цифрові інструменти також стали частиною нового догляду за чоловіками. Нікого вже не дивує аналіз шкіри за допомогою камери смартфона, персоналізовані рекомендації через додатки або віртуальні помічники з догляду. Технології підтримують ефективність, а чоловіки покладаються на розумну підтримку, яка ще й не вимагає докладання особливих зусиль.

Важливо зауважити, що нова хвиля чоловічого догляду є частиною цілісного тренду. Тобто той, хто доглядає за собою, зазвичай дбає і про харчування, фітнес, моду та рівновагу розуму. Цей цілісний тренд називають Beyond Skincare, і він є чітким сигналом, що догляд за чоловіками став мейнстрімом.

Доглянутий чоловік сьогодення демонструє впевненість, стиль і самоповагу. І його мантра – мати гарний вигляд, добре почуватися та бути автентичним.