Структура парфумів – це 3 рівні нот, а саме верхні, середні та базові. Разом вони створюють унікальний ароматичний досвід. Що означає кожен рівень, розповідаємо на 24 Каналі із посиланням на Marste.
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Хімія ароматів: верхні, середні, базові – як вони створюють магію сприйняття
Розуміння значення та ролі типів нот у парфумах допомагає нам вибрати саме той парфум, який резонуватиме зі стилем і настроєм. Тож ось що варто про них знати:
Верхні ноти – це перше враження від парфуму, яке відчувають одразу після нанесення.
- Вони легкі, свіжі та швидкоплинні, їхня дія триває від кількох хвилин до приблизно години. Часто виробники тут застосовують цитрусові (лимон, бергамот), трав’яні (лаванда) чи фруктові (яблуко) ноти – для яскравого старту.
- Наприклад, у гіперпопулярного чоловічого парфуму Creed Aventus верхні ноти – це ананас та чорна смородина, і вони задають дуже енергійний тон, привертаючи увагу.
Розповідаємо, які існують ноти парфумів та як впливають на сприйняття / Фото freepik
Середні ноти – це серце парфуму, вони розкриваються через 10 – 30 хвилин і тримаються кілька годин.
- Ноти серця визначають характер аромату. Квіткові (троянда, жасмин), пряні (кориця) чи деревні (кедр) ноти додають глибини. Ці ноти впливають на емоційний зв’язок із парфумом.
- Скажімо, у Davidoff Cool Water середні ноти лаванди та жасмину створюють свіжий, морський вайб, що асоціюється зі свободою.
Варто знати Як відрізнити "хороші" чоловічі парфуми від "поганих"
Базові ноти – це основа, яка з’являється через кілька годин і може триматися до доби.
- Здебільшого тут використовують мускус, амбру, сандал чи ваніль, вони забезпечують стійкість і шлейф. Саме базові ноти формують фінальне враження, яке залишається у пам’яті.
- До прикладу, в Aramis Classic базові ноти пачулі та шкіри додають мужності й тепла, роблячи аромат незабутнім.
Хімія парфумів працює як вистава у театрі. Верхні ноти запрошують, середні розповідають історію, а базові закріплюють емоцію. Тож які ноти резонують із вашим характером – такий парфум і обирайте.