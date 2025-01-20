Водолії – відчуйте запах успіху, Тельці – готуйтеся закохатися: чоловічий гороскоп на тиждень

Космічна погода цього тижня дарує нам багато приводів як для насолоди, так і для надзвичайно інтенсивного кармічного досвіду. І зверніть увагу на 23 січня – цей день буде найнапруженішим із семи.

Також це чудовий час, щоб зарядитися енергією після досягнення певної особистої чи професійної мети, на яку ви вже давно поклали око. Читайте далі у цьому гороскопі від People на 24 Каналі, що зірки приготували саме для вашого знака Зодіаку.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 20 до 26 січня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Прислухайтеся до своєї інтуїції. Оцініть, як ви підходили до своїх стосунків торік – бо найближчим часом буде багато кармічних ситуацій, які стануть предметом обговорення. Поміркуйте, як саме ви хочете, щоб романтика була залучена у ваше життя вже в цьому році. Якщо ви у стосунках, насолоджуйтеся часом, проведеним разом. Якщо ви самотні, виходьте на вулицю і подивіться, хто перетне вам дорогу.

Прислухайтеся до своєї інтуїції. Оцініть, як ви підходили до своїх стосунків торік – бо найближчим часом буде багато кармічних ситуацій, які стануть предметом обговорення. Поміркуйте, як саме ви хочете, щоб романтика була залучена у ваше життя вже в цьому році. Якщо ви у стосунках, насолоджуйтеся часом, проведеним разом. Якщо ви самотні, виходьте на вулицю і подивіться, хто перетне вам дорогу. Телець (19 квітня – 20 травня). Небеса вирівнялися для вас, приготуйтеся до популярності. Якщо ви самотні, можете раптом помітити, що трохи закохалися в когось зі свого оточення. З іншого боку, ви можете бути об'єктом чиєїсь прихильності. Будьте неупередженими, і якщо ви хочете спробувати, то чому б і ні? Знайомства в інтернеті, якщо вони вам підходять, у цей час можуть стати важливим кроком.

Небеса вирівнялися для вас, приготуйтеся до популярності. Якщо ви самотні, можете раптом помітити, що трохи закохалися в когось зі свого оточення. З іншого боку, ви можете бути об'єктом чиєїсь прихильності. Будьте неупередженими, і якщо ви хочете спробувати, то чому б і ні? Знайомства в інтернеті, якщо вони вам підходять, у цей час можуть стати важливим кроком. Близнюки (20 травня – 20 червня). Не втрачайте своєї іскри! Публічне визнання може бути на вашу користь на тижні, тому не ховайтеся від нього. Це зоряний час, щоб привернути до себе увагу, а ви знаєте, як це зробити. Нагороди й компліменти зараз дуже ймовірні, тому йдіть до своєї мети, навіть якщо це буде з ризиком. Що стосується ваших романтичних починань – ви можете виявити, що привернули увагу когось "згори".

Не втрачайте своєї іскри! Публічне визнання може бути на вашу користь на тижні, тому не ховайтеся від нього. Це зоряний час, щоб привернути до себе увагу, а ви знаєте, як це зробити. Нагороди й компліменти зараз дуже ймовірні, тому йдіть до своєї мети, навіть якщо це буде з ризиком. Що стосується ваших романтичних починань – ви можете виявити, що привернули увагу когось "згори". Рак (20 червня – 22 липня). У цей час Всесвіт особливо прихильний до вас. Не бійтеся вийти із зони комфорту. Якщо ви вирішите її урізноманітнити, у вас буде багато можливостей насолоджуватися життям у більш спонтанний і ексцентричний спосіб, ніж ви звикли. Ця енергія може відчуватися й у ваших романтичних стосунках. Якщо ви самотні, вам може пощастити зустрічатися з людьми, які не схожі на вас.

У цей час Всесвіт особливо прихильний до вас. Не бійтеся вийти із зони комфорту. Якщо ви вирішите її урізноманітнити, у вас буде багато можливостей насолоджуватися життям у більш спонтанний і ексцентричний спосіб, ніж ви звикли. Ця енергія може відчуватися й у ваших романтичних стосунках. Якщо ви самотні, вам може пощастити зустрічатися з людьми, які не схожі на вас. Лев (22 липня – 22 серпня). У вашому серці вирує глибоко чуттєвий порив. Ті, хто у стосунках, відчують це набагато сильніше, ніж ті, хто самотній. Притуліться до своєї другої половинки та відчуйте пристрасть. Ви можете пережити деякі з ваших найсолодших і найінтимніших моментів разом. Окрім романтики, ви можете помітити зростання й фінансів. Можливо, ви почуєте новину про премію, або ваша пара здобуде підвищення.

У вашому серці вирує глибоко чуттєвий порив. Ті, хто у стосунках, відчують це набагато сильніше, ніж ті, хто самотній. Притуліться до своєї другої половинки та відчуйте пристрасть. Ви можете пережити деякі з ваших найсолодших і найінтимніших моментів разом. Окрім романтики, ви можете помітити зростання й фінансів. Можливо, ви почуєте новину про премію, або ваша пара здобуде підвищення. Діва (22 серпня – 22 вересня). Ви переживаєте інтенсивний досвід у стосунках. Приготуйтеся до того, що ця енергія буде відчутною. Наразі ви в солодкому періоді, який може допомогти вам згладити будь-яку кам'янисту енергію навколо основних партнерських відносин, щоб стати ближчими в бізнесі чи в коханні. Це особливий час і для дружби, сміху та довіри, тож відкрийте своє серце.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото freepik

Терези (22 вересня – 22 жовтня). Останнім часом ваша енергія то підіймалася, то опускалася. Зараз вона вирівняється. Це тому, що планети сходяться так, щоб допомогти вам знайти більш здоровий баланс між роботою та особистим життям. Зверніть увагу, що ситуації, пов'язані з вашими рутиною й обов'язками, можуть витікати як вода, або ви можете взяти на себе більше проєктів з роботодавцем.

Останнім часом ваша енергія то підіймалася, то опускалася. Зараз вона вирівняється. Це тому, що планети сходяться так, щоб допомогти вам знайти більш здоровий баланс між роботою та особистим життям. Зверніть увагу, що ситуації, пов'язані з вашими рутиною й обов'язками, можуть витікати як вода, або ви можете взяти на себе більше проєктів з роботодавцем. Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Небеса вирівнялися, і Амур пускає стріли у вашому напрямку. І самотні, і ті, хто в парі, можуть відчути на собі наслідки. Якщо ви в пошуках когось особливого, знайдіть додатковий час для спілкування, бо цей час є сприятливим. Та що б ви не робили, не сидіть склавши руки та не чекайте, поки вони самі прийдуть до вас! Робіть кроки та перебувайте в місцях, де можна зустріти людей зі спільними інтересами. Якщо ви у стосунках – просто насолоджуйтеся.

Небеса вирівнялися, і Амур пускає стріли у вашому напрямку. І самотні, і ті, хто в парі, можуть відчути на собі наслідки. Якщо ви в пошуках когось особливого, знайдіть додатковий час для спілкування, бо цей час є сприятливим. Та що б ви не робили, не сидіть склавши руки та не чекайте, поки вони самі прийдуть до вас! Робіть кроки та перебувайте в місцях, де можна зустріти людей зі спільними інтересами. Якщо ви у стосунках – просто насолоджуйтеся. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Дім там, де серце. А космічний потік цього тижня може пролити особливе світло на вашу домашню сферу і сім'ю. Проведіть час з рідними, влаштуйте вечірку у себе вдома або присвятіть додатковий час додаванню чогось нового у свій житловий простір. Якщо ви це зробите, то відчуєте, що відкриваєте нову главу у своєму житті.

Дім там, де серце. А космічний потік цього тижня може пролити особливе світло на вашу домашню сферу і сім'ю. Проведіть час з рідними, влаштуйте вечірку у себе вдома або присвятіть додатковий час додаванню чогось нового у свій житловий простір. Якщо ви це зробите, то відчуєте, що відкриваєте нову главу у своєму житті. Козеріг (21 грудня – 19 січня). Цього тижня у вас буде просто вихор ідей! Ви відчуєте магічний дотик чарівності й спокуси. Вам може здатися, що люди у вашому діловому чи особистому оточенні в захваті від ваших ідей, та повірте, це не здається – ви справді зможете зачарувати їх усіх, якщо вам є що сказати. Пориньте у стиль життя соціального метелика просто зараз!

Цього тижня у вас буде просто вихор ідей! Ви відчуєте магічний дотик чарівності й спокуси. Вам може здатися, що люди у вашому діловому чи особистому оточенні в захваті від ваших ідей, та повірте, це не здається – ви справді зможете зачарувати їх усіх, якщо вам є що сказати. Пориньте у стиль життя соціального метелика просто зараз! Водолій (19 січня – 18 лютого). У цей час у вас буде нюх на успіх, використовуйте його! Можуть з'являтися на кожному кроці можливості збільшити свій дохід, придбати нове майно або залучити більше подарунків. Всесвіт може принести вам нові ресурси чи потоки доходу, і вам слід відкласти трохи на чорний день. Також дозвольте собі деякі задоволення, на які ви вже давно поклали око.

У цей час у вас буде нюх на успіх, використовуйте його! Можуть з'являтися на кожному кроці можливості збільшити свій дохід, придбати нове майно або залучити більше подарунків. Всесвіт може принести вам нові ресурси чи потоки доходу, і вам слід відкласти трохи на чорний день. Також дозвольте собі деякі задоволення, на які ви вже давно поклали око. Риби (18 лютого – 20 березня). Цього тижня ви – король на балу! Ви як зірка, що притягує до себе все більше краси, задоволення, романтики та радості. Живіть сьогоднішнім днем і зауважте, що більшість ваших стосунків і людей, яких ви зустрінете, будуть особливо зачаровані вами. Не бійтеся ризикувати, тиждень може бути дуже вдалим для цього.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.