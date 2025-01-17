Шеннон Маклей, гендиректорка сервісу фінансового планування The Financial Gym, розповіла про неї. Переказує 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Ось звичка витрачати гроші, якої варто позбутися у 2025

Фінансова гуру каже, що настав час видалити зі свого смартфона додатки для легких платежів, які закликають чи дозволяють здійснювати необдумані покупки. Тим більше якщо це покупи в одне натискання кнопки.

Я завжди кажу, що ми дуже важко працюємо над кожним доларом, який заробляємо, тому нам потрібно ускладнити витрачання цих доларів, тому що їх важко отримати в банку,

– сказала вона.

Людям так легко витрачати гроші. Готівкою причім важче, інша справа – за допомогою кредитних карток та додатків. І трапляється, ми навіть не усвідомлюємо, куди вони йдуть.

Маклей каже, фінансові експерти постійно чують, що їхні клієнти "не знають", куди йдуть їхні гроші. Багато хто каже, що "заробляє їх, а потім ті зникають". Тому експертка закликає людей не забувати про свої гроші.

Нам потрібно ускладнити свої витрати та уважніше стежити, куди йдуть наші гроші / Фото freepik

Ми бачимо людей, які мають вигляд дуже фінансово здорових, але відчувають тривогу. А коли ми відчуваємо тривогу щодо якоїсь сфери, ми уникаємо її. Ми не хочемо копатися в тому, що спричиняє занепокоєння,

– пояснює вона.

Унаслідок цього люди уникають дивитися, куди йде їхній дохід. І це не поодиноке явище – дослідження 2024 року показало, що 73% американців відчувають стрес через свої фінанси.

Тож одним із перших кроків має бути усвідомлення того, куди йдуть ваші гроші, чи то через відстеження ваших витрат у додатку, чи то просто вручну в "Нотатках" на телефоні,

– радить Маклай.

Покоління зумерів, до слова, започаткувало цікавий фінансовий тренд – "гучне бюджетування", який передбачає прозорість у питаннях фінансів. Вони вважають, що в їхньому фінансовому становищі немає сорому чи провини. Тому просто кажуть вголос, що здорове управління своїми грошима цінне куди більше, ніж споживання і нереалістичні ідеали, які показують екрани.