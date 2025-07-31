Створити стильний образ не так складно, як здається. Правильно підібрані базові речі – футболка, джинси та кросівки – можуть створити вам кращий вигляд, ніж у 99% вуличних аутфітів.

Експерт styleoutcast у тіктоці дає 3 прості поради, які допомагають сформувати базовий та водночас відмінний стиль без зайвих зусиль. 24 Канал переповість їх для вас.

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Пропорції, кольори, мінімалізм: як скласти ідеальний аутфіт?

Щоб досягти вигляду кращого за 99% вуличних аутфітів, треба лише зосередитися на пропорціях, кольорах і мінімалізмі. Ці принципи підходять як новачкам, так і тим, хто прагне вдосконалити свій гардероб.

Зберігайте пропорції об'єму. Це про гармонію пропорцій між верхом, низом і взуттям, які створюють чистий і сучасний образ.

Широка футболка добре поєднується з об'ємними штанами, як Polar Big Boy чи Bershka Super Baggie, і масивним взуттям, наприклад Campus 00, Jordan 4 або Air Force 1.

Для стрункого силуету обирайте slim-футболку чи на розмір меншу від вашого, поєднуючи її з Levi’s 510 або slim-джинсами та легким взуттям, як Vans Authentic чи Converse All Stars.

Обирайте стриману колірну палітру. Такий підхід забезпечує універсальність і елегантність, особливо для початківців.

Яскраві кольори, як салатовий чи неоновий, важко комбінувати, і вони швидко запам'ятовуються, що може обмежити ваш стиль. Наприклад, яскрава кепка може зробити вас "тим чуваком у салатовій кепці".

Натомість стримана палітра – нейтральні відтінки сірого, чорного, білого чи бежевого – дозволяє легко поєднувати речі.

Поради для стильного чоловічого образу від експерта: дивіться відео від styleoutcast

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Уникайте принтів і зайвих деталей. Натомість прості чисті лінії та мінімалістичний дизайн допомагають формувати стиль без ризику перевантажити образ.

Принти ж, візерунки, контрастні шви чи дірки ускладнюють створення гармонійного образу. Тож навіть досвідчені стилісти повертаються до базових речей після років експериментів.

Дрібні деталі, як різна фурнітура (золотистий браслет проти сріблястої пряжки), можуть порушити цілісність аутфіту.

Отже, акцентуйте простоту та універсальність. Базові речі дозволяють створювати образи, які дають дорогий і охайний вигляд без великих витрат. І з ними ви можете легко скласти гардероб, який підійде для будь-якої ситуації.