Скажемо навіть більше, ви можете створити враження заможності й без грошей. Про кілька способів, як це зробити, розповість 24 Канал завдяки Gentleman's Gazette.

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Шлях до образу багатія: як створити ауру заможності, навіть не маючи грошей?

Усе, що потрібно – це випромінювати спокій та впевненість. Це й буде показувати вас як заможного чоловіка, а не брендові речі або банківські рахунки. І ось як цього досягти:

Дотримуйтеся етикету щодня. Формальні правила існують не без причини – ввічливість дозволяє співрозмовникам відчувати себе цінними, а бездоганні манери, які трапляються в людей все рідше, робитимуть цінним вас. До того ж ввічливість вам нічого не коштує.

Формальні правила існують не без причини – ввічливість дозволяє співрозмовникам відчувати себе цінними, а бездоганні манери, які трапляються в людей все рідше, робитимуть цінним вас. До того ж ввічливість вам нічого не коштує. Більше усміхайтеся. Багатство часто породжує легкість – покажіть цей настрій на собі. Заготовлена усмішка насправді робить дуже багато – символізує впевненість і вільне від дрібних тривог життя.

Багатство часто породжує легкість – покажіть цей настрій на собі. Заготовлена усмішка насправді робить дуже багато – символізує впевненість і вільне від дрібних тривог життя. Приймайте гостей вдома. Вечеря за домашнім столом важливіша за наймодніші заклади міста. Добре приготовлена і смачна їжа засвідчить вашу турботливість і впевненість. Заяву робить гостинність, а не чек за вечерю.

Ви легко здатні створити враження заможності й без грошей / Колаж 24 Каналу фото freepik