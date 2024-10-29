"Недостатньо розумний для пілота" чоловік збудував авіасимулятор просто у своїй кімнаті

Цьому чоловікові сказали, що він "недостатньо розумний, щоб бути пілотом". Але він не зрадив своє захоплення і побудував симулятор.

Та не абиде, а просто у себе в кімнаті. На все це довелося витратити аж 25 тисяч фунтів стерлінгів, пише Daily Star.

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2 роки й 25 000 фунтів – і можна поставити вдома симулятор літака

Чоловік витратив 2 роки та 25 тисяч фунтів стерлінгів на створення точної моделі кабіни літака Boeing 737-800NG, причім із деталей (головно вживаних), які він знайшов в інтернеті. Тепер він підіймається в небо за допомогою програми. А раніше йому казали, що він "недостатньо розумний", щоб стати пілотом.

Чоловік витратив роки й тисячі фунтів на створення вдома точної моделі кабіни літака / Фото Craig Cullingwort

40-річний художник Крейг Каллінгворт захоплений польотами, як і його донька, восьмирічна Софі. Нині вони разом, не виходячи з дому в Лідсі, можуть віртуально здійматися в небо.

Задум з'явився у чоловіка, коли дружина Сара подарувала йому на Різдво час на симуляторі в місцевому льотному центрі. Відтоді понеслося.

Крейг купив каркас кабіни з усіма циферблатами й важелями, які є на справжньому двомоторному літаку.

А далі старанно перетворював його на повністю робочу модель.

І долучив реалістичну комп'ютерну модель, яку професійні пілоти часто використовують для вдосконалення своїх навичок.



Крейг захоплений польотами, як і його донька, восьмирічна Софі / Фото Craig Cullingwort

Я завжди хотів бути пілотом, але в школі мені казали, що я недостатньо розумний,

– тепер усміхається чоловік.

Його перший вчитель на авіасимуляторі, офіцер Ryanair, називав Крейга "природженим пілотом" вже після першого уроку у 2021. Тепер чоловік літає на своєму симуляторі в реальному часі в небі над Британією, щоб розважитися на складних регіональних злітно-посадкових смугах.

До слова, вартість нового симулятора Boeing 737 – близько 55 тисяч фунтів, а досвід польоту зазвичай коштує від 100 до 150 фунтів за 30 – 90 хвилин "у повітрі". Тож у підсумку Крейг не тільки втілив свою мрію, а й зробив це дуже грамотно.