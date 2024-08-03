Чоловік спробував "найміцніше пиво у світі": його реакція шокувала шанувальників

3 серпня 2024, 21:31
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Джерело:

Daily Star

Ден, який пише в інтернеті під ніком 1minutebeerreviews, відомий своїми швидкими оглядами найунікальніших сортів пива з усього світу. До сьогодні він оцінив понад 1900 сортів холодного пива, від лоскотливого гострого до хитромудрих безалкогольних.

Але лише одне пиво змусило його злитися і пітніти. Хлопець довів своїх шанувальників у соціальних мережах до шоку, коли скуштував "найміцніше пиво у світі", від якого запалав рот.

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Огляд пива перетворився на шок для чоловіка і його підписників

Коли Ден випив "найміцніше пиво у світі", то практично захлинувся і спітнів, змусивши своїх підписників реготати в коментарях. Кліп не новий, але до Міжнародного дня пива (2 серпня) знову став популярним.

1minutebeerreviews взяв пляшку вогнедишного шотландського пива Beithir Fire від пивоварні 88 з Единбурга, яке може похвалитися колосальними 75% ABV. Пляшка об'ємом 330 мілілітрів коштує 45,99 фунта стерлінгів на сайті виробника (на наші гроші це ледь більше за 2400 гривень).

На пляшці є попереджувальна наклейка, яка радить не відпивати понад 35 мілілітрів за раз. Але Ден не втримався і "хлопнув" цілий келих, тож умить відчув, як його обдало жаром. "На смак як піч, язик онімів", – прокоментував він, витираючи чоло рушником і хапаючи ротом повітря.

Ось історія Дена з пивом, у якому 75% ABV: дивіться його тікток

Його підписники в тіктоці просто розривалися в коментарях в емоціях:

  • "Принаймні я знаю, що не варто купувати".
  • "Це зробить вашу ніч веселою".
  • "Це вже не може бути пивом..."
  • "Дивився це півдюжини разів! Не можу перестати сміятися..."
  • "Мені потрібно прилягти!"

Тим часом сайт пивоварні 88 Brewery хвалиться тим, що їхній шотландський напій Beithir Fire вариться цілих 2 місяці й змішується з "найчистішим шотландським духом, який тільки можна створити", а "після бродіння пиво фільтрують 3 рази, видаляючи будь-які домішки".

Що ж, очевидно, пиво цікаве. Як і враження від його споживання.

Автор: Едуард Хомченко