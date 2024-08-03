Чоловік спробував "найміцніше пиво у світі": його реакція шокувала шанувальників

Ден, який пише в інтернеті під ніком 1minutebeerreviews, відомий своїми швидкими оглядами найунікальніших сортів пива з усього світу. До сьогодні він оцінив понад 1900 сортів холодного пива, від лоскотливого гострого до хитромудрих безалкогольних.

Але лише одне пиво змусило його злитися і пітніти. Хлопець довів своїх шанувальників у соціальних мережах до шоку, коли скуштував "найміцніше пиво у світі", від якого запалав рот.

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Огляд пива перетворився на шок для чоловіка і його підписників

Коли Ден випив "найміцніше пиво у світі", то практично захлинувся і спітнів, змусивши своїх підписників реготати в коментарях. Кліп не новий, але до Міжнародного дня пива (2 серпня) знову став популярним.

1minutebeerreviews взяв пляшку вогнедишного шотландського пива Beithir Fire від пивоварні 88 з Единбурга, яке може похвалитися колосальними 75% ABV. Пляшка об'ємом 330 мілілітрів коштує 45,99 фунта стерлінгів на сайті виробника (на наші гроші це ледь більше за 2400 гривень).

На пляшці є попереджувальна наклейка, яка радить не відпивати понад 35 мілілітрів за раз. Але Ден не втримався і "хлопнув" цілий келих, тож умить відчув, як його обдало жаром. "На смак як піч, язик онімів", – прокоментував він, витираючи чоло рушником і хапаючи ротом повітря.

Ось історія Дена з пивом, у якому 75% ABV: дивіться його тікток

Його підписники в тіктоці просто розривалися в коментарях в емоціях:

"Принаймні я знаю, що не варто купувати".

"Це зробить вашу ніч веселою".

"Це вже не може бути пивом..."

"Дивився це півдюжини разів! Не можу перестати сміятися..."

"Мені потрібно прилягти!"

Тим часом сайт пивоварні 88 Brewery хвалиться тим, що їхній шотландський напій Beithir Fire вариться цілих 2 місяці й змішується з "найчистішим шотландським духом, який тільки можна створити", а "після бродіння пиво фільтрують 3 рази, видаляючи будь-які домішки".

Що ж, очевидно, пиво цікаве. Як і враження від його споживання.